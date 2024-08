- Due individui recuperati da un'imbarcazione sommersa

Circa due giorni e mezzo dopo l'affondamento dello yacht lussuoso "Bayesian" al largo della costa siciliana, sono stati recuperati due corpi senza vita dalla nave sommersa. I sommozzatori specializzati hanno scoperto questi individui deceduti all'interno dello yacht a una profondità di circa 50 metri e li hanno portati in superficie, come riferito dall'agenzia di stampa italiana Ansa, citando le autorità. Inizialmente, è stato possibile recuperare solo il corpo del cuoco di bordo. Si teme che fino a sette persone possano essere morte.

I dettagli sull'incidente, avvenuto lunedì a meno di una nautical mile - circa 900 metri - dalla costa, rimangono poco chiari. Il capitano ferito dello "Bayesian" è stato sottoposto a lunghe ore di interrogatorio da parte della polizia. Ha dichiarato a "La Repubblica": "Non ce lo aspettavamo". A bordo c'erano in tutto 22 persone, invitate dal tycoon britannico Mike Lynch. Si presume che il 59enne, insieme alla figlia 18enne, siano tra i dispersi. Sua moglie è uscita illesa.

Gli specialisti stanno cercando eventuali sopravvissuti

Il "Bayesian", secondo i vigili del fuoco, si trova inclinato su un lato sul fondale marino, rendendo l'operazione di recupero più difficile. Martedì, i sommozzatori specializzati dei vigili del fuoco sono riusciti a ispezionare alcune aree sotto il ponte prima di raggiungere le cabine dei passeggeri al ponte inferiore. La possibilità di trovare qualcuno vivo ora è prossima a zero.

Lo yacht "Bayesian", lungo 56 metri, è affondato all'alba di lunedì durante una violenta tempesta vicino al porto di Porticello, non lontano dalla capitale dell'isola, Palermo - apparentemente in meno di 60 secondi. Gli specialisti sono ancora sconcertati su come questo sia potuto accadere. Le congetture vanno da un boccaporto aperto durante un'onda enorme a un timone impostato in modo errato che governa il pescaggio della nave.

La nave ha subito un'estesa ristrutturazione nel 2020

La nave, costruita 15 anni fa, ha subito una ristrutturazione completa nel 2020. Lo yacht era equipaggiato con un sistema in grado di ridurre il suo pescaggio della metà: in condizioni di navigazione normali, aveva una profondità di quasi dieci metri quando il timone mobile era completamente esteso, consentendole di contrastare le forze del albero alto 75 metri. Tuttavia, il pescaggio poteva essere ridotto a circa quattro metri - ad esempio, per entrare in un porto.

Lynch viene spesso chiamato il "Bill Gates britannico" dai media scandalistici del suo paese. Il magnate della tecnologia ha venduto la sua società di software Autonomy nel 2011 al conglomerato statunitense Hewlett-Packard per 11 miliardi di dollari (oggi 9,94 miliardi di dollari). Si tratta di uno dei peggiori acquisti della storia di Silicon Valley.

Lynch e il suo ex responsabile finanziario, Steve Chamberlain, recentemente deceduto in un incidente d'auto mentre correva, sono stati accusati di aver occultato la situazione finanziaria di Autonomy a Hewlett-Packard. Tuttavia, una giuria di San Francisco ha assolto entrambi gli individui.

Il capitano ferito è stato sottoposto a un lungo interrogatorio da parte della polizia in merito all'incidente. A causa delle difficili condizioni, gli specialisti continuano a cercare eventuali sopravvissuti tra i resti della nave.

