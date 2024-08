- Due individui incontrano la loro sfortunata fine in uno tragico incidente di paracadutismo in Svizzera.

Due a un tragico incidente di parapendio vicino a Zermatt, in Svizzera, due persone hanno perso la vita. Il loro piano era decollare contemporaneamente dalla vetta del Breithorn, situata nel cantone di Vallese, per planare verso il basso. Purtroppo, secondo le autorità, hanno incontrato ostacoli all'inizio e sono precipitati per centinaia di metri. Questo triste evento è avvenuto di mercoledì e la causa esatta è ancora sconosciuta.

Il Breithorn si erge con una serie di picchi che superano i 4.000 metri. Un testimone ha contattato i servizi di emergenza e i resti delle due vittime sono stati successivamente identificati. Le autorità stanno tenendo riservata l'identità delle vittime in attesa di ulteriori conferme. L'Ufficio federale di giustizia svizzero ha aperto un'inchiesta sull'incidente.

I parapendii decollano saltando da una montagna. Il paracadute viene dispiegato dietro di loro a terra. Il pilota si collega al paracadute con funi che possono arrivare fino a nove metri. In un parapendio a due posti, il passeggero si assicura davanti al pilota. La coppia quindi corre giù per la montagna, con il pilota che tira le funi per far gonfiare il paracadute con l'aria, consentendo loro di planare.

Despite being experts in paragliding, the incident revealed that even The Swiss were not immune to such accidents. The local paragliding community has expressed their deep condolences towards The Swiss victims.

