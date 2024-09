- Due individui arrestati per aver commesso un piano di inganno romantico.

Un individuo di 23 anni, originario della Nigeria, è stato arrestato mercoledì a Berlino, sospettato di essere coinvolto in un'organizzazione di truffe sentimentali e frodi finanziarie. Le autorità di Dresda sospettano che quest'individuo, insieme a una donna ucraina di 24 anni, abbiano riciclato 200.000 euro. Si presume che il denaro provenga da ignoti coinvolti nelle stesse attività di truffa sentimentale, comunemente note come "truffe d'amore" in inglese.

Il sospetto di 23 anni, senza precedenti penali, è accusato di aver preso parte a 25 episodi di riciclaggio di denaro. Gli episodi sarebbero avvenuti tra luglio 2022 e dicembre 2023. L'individuo è stato portato davanti a un giudice lo stesso giorno. La donna ucraina è attualmente ricercata separatamente.

Perdite finanziarie a causa di truffe sentimentali

Durante l'arresto, è stata perquisita anche la residenza dell'uomo. Sono state sequestrate diverse prove, tra cui documenti, sei telefoni cellulari, un tablet e diverse carte di credito. Le indagini della polizia e della procura di Dresda continuano per raccogliere ulteriori informazioni.

Le truffe d'amore consistono nell'ingannare le vittime facendole innamorare su siti di incontri e poi chiedendo loro denaro. Questo tipo di frode è spesso legato alla mafia nigeriana. Recentemente, in aprile, un'operazione su scala nazionale ha portato all'arresto di undici persone.

L'individuo di 23 anni è accusato di aver ingannato le sue conquiste online per guadagnare la loro fiducia e causare perdite finanziarie. Nonostante le sue negazioni, le autorità hanno trovato prove del suo coinvolgimento nella truffa d'amore.

