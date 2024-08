Seguendo la trasmissione in televisione. - Due individui arrestati in relazione a un furto a Werlte.

A seguito di una rapina nel distretto di Emsland, dove un anziano di 83 anni ha subito gravi ferite, le autorità hanno individuato due sospetti. Un 33enne è stato arrestato il 22 agosto a Hagen, nel Nord Reno-Westfalia, mentre un 28enne, già in custodia per un altro crimine, è ancora in detenzione. Una soffiata, scatenata dalla trasmissione ZDF "Aktenzeichen XY... ungelöst" del 14 febbraio, ha aiutato gli investigatori a individuare i due sospetti. La trasmissione ha mostrato immagini e registrazioni audio pertinenti. Un rapporto di conferma audio ha ulteriormente rafforzato i sospetti sui due uomini.

Secondo la polizia, i malviventi, con il volto coperto, hanno violato una residenza a Werlte nel agosto 2022. Hanno intimidito una coppia anziana che vi abitava e hanno aggredito violentemente l'uomo di 83 anni, causandogli gravi ferite. La donna di 81 anni è rimasta illesa. I ladri si sono appropriati di gioielli di valore e contanti. La polizia non ha rivelato se i beni rubati siano stati recuperati.

La trasmissione ZDF "Aktenzeichen XY... ungelöst" del 14 febbraio ha presentato dettagli sulla rapina, che ha portato alla trasmissione televisiva di immagini e registrazioni audio pertinenti per il caso. Secondo gli investigatori, questi materiali trasmessi hanno notevolmente aiutato nell'identificazione dei due sospetti coinvolti nella rapina.

