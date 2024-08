- Due individui arrestati dopo un'infiltrazione illegale in una panetteria.

Dopo un furto notturno in una panetteria a Wallersdorf (distretto di Dingolfing-Landau), la polizia ha arrestato due sospetti. La centrale di polizia ha ricevuto l'allarme per il furto dalla panetteria, che ha portato al dispiegamento di diverse pattuglie. All'arrivo, gli ufficiali hanno arrestato un 43enne sulla scena e un 39enne nelle vicinanze. La coppia è sospettata di aver forzato la porta della panetteria e di aver rubato i guadagni del giorno dalla cassaforte.

Un mandato di arresto è stato emesso per loro lo stesso giorno. Oltre al furto aggravato, sono anche sotto indagine per un possibile coinvolgimento in una serie di furti in panetterie nella regione e nell'Alta Baviera dal 15 giugno. C'è stato un tentativo fallito di furto in una panetteria di Landshut lo stesso giorno.

