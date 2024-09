Due individui accusati di diffusione di stupefacenti che presumibilmente hanno portato alla morte della sostenitrice transgender Cecilia Gentili, come dichiarato dalle autorità legali.

Cecilia Gentili, una figura di spicco nella comunità transgender di New York e attivista influente, ha incontrato una fine tragica nella sua residenza di Brooklyn, presumibilmente a causa di un'overdose di eroina contaminata da fentanil. Gli individui ritenuti averle venduto la dose letale di droga sono stati catturati, come dichiarato da Breon Peace, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, in un comunicato stampa.

I due sospetti, Michael Kuilan e Antonio Venti, sono accusati di diversi reati federali, tra cui distribuzione e possesso di fentanil e eroina, come stabilito nell'indictment. Kuilan è inoltre accusato di essere in possesso di un'arma da fuoco come pregiudicato.

A 52 anni, Gentili, che è morta il 6 febbraio, era una figura di spicco nella comunità transgender di New York e si stava attivamente battendo per i lavoratori del sesso e le persone che vivono con l'HIV/AIDS. Il suo funerale, tenutosi nella prestigiosa Cattedrale di San Patrizio, è stato frequentato da oltre 1,000 persone vestite con abiti luccicanti, eleganti vestiti piumati e veli. In seguito, l'Arcidiocesi cattolica di New York ha criticato il servizio.

Prima della sua morte, Gentili è tornata a casa dopo essere stata via per alcune ore e ha detto al suo compagno di lunga data di non sentirsi bene, poi si è ritirata a letto. La mattina seguente, il suo compagno l'ha trovata in uno stato incosciente e successivamente è stata dichiarata morta, come documentato nell'atto di detenzione dei sospetti.

I medici legali hanno stabilito che Gentili è morta a causa di 'intossicazione acuta' causata dall'effetto combinato di fentanil, eroina, xylazina e cocaina. I suoi campioni di sangue hanno rivelato livelli letali di fentanil e eroina.

I pubblici ministeri accusano Venti di aver venduto l'eroina contaminata, presumibilmente ottenuta da Kuilan, a Gentili il 5 febbraio, citando messaggi di testo, dati di chiamate e altre prove. Durante una perquisizione dell'abitazione di Kuilan a Brooklyn, gli investigatori hanno trovato numerosi sacchetti di fentanil, un'arma da fuoco e munizioni, come rivelato nel comunicato stampa.

Il rappresentante legale di Venti, Joseph Turco, ha descritto la morte di Gentili come un 'incidente' e ha espresso le condoglianze alla famiglia dell'attivista. "I nostri pensieri e le nostre simpatie sono con la famiglia di Cecilia. Questo è un problema significativo in America, senza dubbio", ha dichiarato Turco.

Il legale di Kuilan, Howard Greenberg, ha affermato che Kuilan non aveva alcun legame personale con Gentili. "Michael Kuilan non riconosce questa persona che è morta", ha affermato in una chiamata a CNN il

Leggi anche: