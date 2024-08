Due individui accusati di aver presumibilmente vandalizzato le formazioni rocciose storiche nel lago Mead.

Payden David Guy Cosper e Wyatt Clifford Fain si sono presentati in tribunale venerdì, dichiarandosi entrambi non colpevoli di un unico capo d'accusa di danneggiamento e degradazione di proprietà federale.

Stando alle accuse riportate nell'atto d'accusa e in una dichiarazione dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, il 7 aprile 2024 i due uomini spinsero grossi pezzi di antiche formazioni geologiche giù da una scogliera situata vicino al sentiero Redstone Dunes nell'Area Ricreativa Nazionale di Lake Mead. I danni hanno superato i $1.000.

Ross Goodman, avvocato di Cosper, ha affermato: "Non c'erano avvertimenti all'ingresso che indicassero che era vietato spostare le rocce o che il sito era protetto a livello federale".

Goodman ha aggiunto: "Cosper non sapeva che spostare massi era illegale finché i Marshal degli Stati Uniti non si sono presentati alla sua abitazione quattro mesi dopo".

CNN ha cercato di contattare l'avvocato di Fain per un commento.

Il processo con giuria è fissato per l'8 ottobre 2024. In caso di condanna, potrebbero entrambi scontare un massimo di dieci anni di carcere, secondo quanto dichiarato dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, Distretto del Nevada.

Il Servizio dei Parchi Nazionali ha condotto le indagini, come dichiarato dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti. Gli uomini sono stati catturati dal Servizio dei Marshal degli Stati Uniti.

I ranger del parco hanno lanciato un appello alla collaborazione del pubblico per identificare i responsabili in aprile, poiché l'incidente era stato registrato in video.

La distruzione di queste formazioni protette a livello federale, che si sono evolute da dune di sabbia di 140 milioni di anni, è considerata irreversibile. John Haynes, portavoce dell'area ricreativa, ha definito l'incidente "vergognoso".

"Non capisco perché qualcuno possa causare danni così gravi in questo luogo meraviglioso. È uno dei miei posti preferiti nel parco e loro sono lì a devastarlo. Non capisco", ha dichiarato Haynes a CNN affiliate KVVU in aprile.

L'ampia area ricreativa copre 1,5 milioni di acri di paesaggi montani mozzafiato, sentieri nei canyon e due importanti riserve idriche che si estendono lungo il confine tra Nevada e Arizona. Le attività acquatiche nella riserva di Lake Mead sono un grande richiamo per i 6 milioni di visitatori annuali del parco, ma a causa della grave siccità nelle regioni occidentali, i livelli dell'acqua del lago sono drasticamente diminuiti negli ultimi anni, mettendo in mostra navi affondate e diversi scheletri umani.

Stephen Watts ha contribuito a questo report.

