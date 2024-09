- Due incidenti stradali mortali si verificano nel distretto amministrativo orientale.

Nel distretto dell'Ostalb, due incidenti tragici hanno causato la morte di due persone in una giornata di mercoledì molto trafficata: sulla B29, poco fuori Aalen, un 25enne ha perso la vita quando la sua auto è finita contro un camion, secondo quanto riferito dalla polizia. A Bopfingen-Itzlingen, un ciclista di 62 anni non ha notato un motociclista in arrivo con la precedenza mentre attraversava la strada.

Il motociclista stava viaggiando sulla strada statale, diretto da Kerkingen verso Dirgenheim. In una tragica svolta degli eventi, il ciclista è entrato in collisione con il motociclista all'incrocio, secondo i resoconti. Il 62enne non protetto è caduto e ha battuto la testa sul marciapiede, riportando ferite fatali. Anche il motociclista ha riportato lievi contusioni a causa della collisione.

Il 25enne che ha perso la vita ad Aalen ha sbandato e ha urtato frontalmente un piccolo camion in arrivo, secondo i resoconti. Il 25enne ha riportato ferite fatali nell'incidente. Incredibilmente, il conducente del piccolo camion in arrivo è rimasto illeso.

L'infortunio del 62enne con il motociclista all'incrocio ha causato un incidente stradale, che ha portato a ferite fatali per il ciclista. In un'altra parte del distretto, l'incidente stradale del 25enne con un camion ha portato alla sua tragica morte.

