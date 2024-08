- Due incidenti mortali di pugnalamento si verificano in una settimana a Berlino.

Due a Due Tragici Incidenti a Berlino: In un breve lasso di tempo, due donne hanno perso la vita a causa di aggressioni con coltello. C'è una forte probabilità che gli uomini siano stati coinvolti in entrambi gli incidenti. Il primo è avvenuto una sera di venerdì nel distretto di Friedrichsfelde, dove una donna di 28 anni è stata accoltellata a morte. Questo incidente è seguito dall'omicidio sospetto di una donna di 36 anni da parte del suo ex marito a Berlin-Zehlendorf, avvenuto solo pochi giorni prima. Un'altra aggressione con coltello è avvenuta contro una donna nel distretto di Reinickendorf lo stesso venerdì, ma fortunatamente la situazione è stata contenuta.

28enne Ferita Grave:

In tarda serata di venerdì, una donna di 28 anni è stata trovata con ferite gravi nel corridoio di un edificio residenziale, come riferito dall'ufficio del procuratore della Repubblica e dalla polizia. Despite i tentativi di rianimazione, è deceduta poco dopo in ospedale. Questi dettagli erano stati precedentemente riportati da "Bild".

Successivamente, un sospetto di 45 anni è stato arrestato dalle forze intervenute, accusato di aver aggredito la 28enne con un coltello. Al momento si trova in custodia presso la polizia. Il movente del crimine rimane sconosciuto. All'inizio, il collegamento tra i due era ignoto.

Un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica non è stato in grado di fornire informazioni sulla nazionalità della donna. Un'indagine è in corso da parte di una commissione per omicidi e dell'ufficio del procuratore della Repubblica di Berlino. Secondo "Bild", la donna aveva due figli.

Altro Caso in Pochi Giorni:

Una sera di mercoledì nel distretto di Zehlendorf di Berlino, una donna è stata uccisa a coltellate, apparentemente dal suo ex marito. La donna di 36 anni era madre di quattro figli. L'uomo di 50 anni si trova in custodia in attesa di indagine. Un mandato di arresto per omicidio per motivi bassi è stato emesso dall'Ufficio del Procuratore Generale.

La polizia sospetta initially che si tratti di un caso di "femicidio". Il femicidio si riferisce all'omicidio di donne a causa del loro genere, semplicemente perché sono donne. La forma più comune è l'omicidio di donne da parte di partner o ex partner.

Durante il matrimonio, l'uomo aveva una storia di violenza domestica contro di lei. Alla fine, la donna si è separata e ha ottenuto un'ordinanza di protezione e un'ordinanza restrittiva dal tribunale, che proibiva al suo ex marito di avvicinarsi a lei, parlarle o mantenere una certa distanza.

Tentato Omicidio:

Lo stesso venerdì, un'altra aggressione con coltello è avvenuta a Berlino. Un uomo ha aggredito una donna nel suo appartamento con un coltello da cucina e ha tentato di strangolarla. La polizia e l'ufficio del procuratore della Repubblica si riferiscono a questo come a un tentato omicidio, avvenuto nella serata di venerdì a Reinickendorf.

La donna di 38 anni aveva due figli, di 8 e 9 anni, che sono corsi in strada per chiedere aiuto e hanno incontrato agenti di polizia. Gli agenti hanno arrestato il 32enne che stava per continuare l'aggressione contro la donna.

Entrambi, la donna e l'aggressore, sono stati portati in ospedale e in custodia presso la polizia, rispettivamente. Si dice che siano nativi del Ghana.

La donna aveva accolto il sospetto solo una settimana prima, come ha dichiarato il portavoce dell'ufficio del procuratore della Repubblica di Berlino, Sebastian Büchner, all'agenzia di stampa tedesca. La relazione oltre l'acquaintance è ancora da chiarire. Si sta esaminando se l'uomo debba essere posto in una clinica psichiatrica invece che in custodia investigativa.

Reazioni a Questi Incidenti:

La ministra federale per la Famiglia, Lisa Paus, ha espresso shock per questi incidenti, dichiarando: "Il nostro paese sta lottando con un grave problema di violenza contro le donne. Questo deve finire." Ha sottolineato la necessità non solo di misure di sicurezza contro gli attentatori con coltelli terroristici, ma anche per prevenire e proteggere le donne dalla violenza. Sta preparando un "Legge di Assistenza alla Violenza" per aiutare tutte le persone coinvolte.

La senatrice della Giustizia di Berlino, Felor Badenberg, ha richiesto azioni contro questi brutali omicidi di uomini contro le donne, definendoli "puro misoginia". Ha invitato il ministro della Giustizia Buschmann a includere un braccialetto elettronico nella Legge sulla Protezione dalla Violenza e ha suggerito di esaminare le modifiche e le misure preventive a livello statale.

Sentenze Recenti a Berlino per Omicidi di Donne da Parte di Conoscenti:

Lo scorso anno, l'omicidio di una donna dell'Afghanistan da parte dei suoi parenti a Berlino ha causato scalpore. Due fratelli afghani sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio della loro sorella nel luglio 2021, che viveva una vita che non corrispondeva agli standard morali della loro famiglia, ha trasportato il suo corpo in una valigia in treno verso la Germania meridionale e l'ha sepolta in un bosco.

Nel 2023, il marito di una madre di sei figli dall'Afghanistan è stato condannato all'ergastolo per averla uccisa in un atto di ritorsione. L'ha aggredita con un coltello da caccia per strada solo poche settimane dopo la loro separazione. Il giudice ha osservato nella sentenza che considerava la donna come sua proprietà e che era "incredibilmente egoista, astuto, manipolativo e malvagio".

