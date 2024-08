- Due incidenti in aquaplaning - A8 a Monaco chiusa

Sull'Autobahn 8 bagnata dalla pioggia, ci sono stati due incidenti di aquaplaning con diversi feriti lievi nel distretto di Esslingen. L'A8 è attualmente chiusa in direzione di Monaco per il recupero dei veicoli, come riferito dalla polizia intorno alle 3:15 del mattino di giovedì.

Tardi mercoledì sera, un'auto vicino a Kirchheim unter Teck, nella zona dell'uscita Kirchheim-Ost, è uscita di strada a causa dell'aquaplaning e ha urtato un camper, che ha fatto lo stesso. Il conducente dell'auto e i quattro occupanti del camper sono rimasti lievemente feriti.

Contemporaneamente, c'è stato un altro incidente: nella zona dell'uscita Kirchheim-West, un'auto è uscita di strada a causa dell'acqua sulla strada. Il conducente è rimasto lievemente ferito.

