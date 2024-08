- Due in tribunale per aver stuprato la figlia.

In un nuovo processo contro una coppia della Bassa Sassonia per il grave abuso della figlia o della figliastra, la madre contesta le accuse. "Gli atti di violenza non sono avvenuti", ha dichiarato il difensore della donna di 54 anni. Non aveva mai alzato le mani sulla figlia di 26 anni, non tollerava violenza nei suoi confronti e non aveva tentato di toglierle la vita, ha affermato il legale nel tribunale regionale di Braunschweig. Il 58enne, il patrigno accusato, rimane in silenzio.

La coppia di Bad Harzburg, nella regione dell'Harz, è accusata di aver ripetutamente stuprato, maltrattato e ferito la figlia adulta. Quando i crimini stavano per essere scoperti, la coppia avrebbe pianificato di uccidere la vittima con delle pillole, secondo l'accusa. Secondo l'accusa, è stata salvata solo in tempo da una parola in codice concordata con un avvocato e i genitori sono stati arrestati. Dopo un primo processo, la madre ha ricevuto una condanna totale di 13,5 anni a giugno 2023 e il suo compagno è stato condannato a nove anni e sei mesi.

La Corte Suprema (BGH) ha annullato la sentenza perché, secondo i giudici federali, la valutazione delle prove era difettosa. I mandati di arresto sono stati revocati perché, although the couple remains suspected, there is no longer a strong suspicion.

Sono previsti appuntamenti fino alla fine di ottobre

In un processo precedente, il tribunale regionale di Braunschweig ha condannato il compagno della figlia a più di sei anni di prigione nel 2022 per grave abuso. Il 28enne imputato ha ammesso, tra le altre cose, uno stupro in un caso particolarmente grave, lesioni personali gravi, sequestro di persona e tentato omicidio nei confronti del suo partner. Solo allora i genitori sono finiti sotto la lente della giustizia.

Per il nuovo processo contro la coppia davanti a un'altra camera del tribunale regionale di Braunschweig, sono previsti appuntamenti fino alla fine di ottobre. La credibilità e l'interrogabilità della presunta vittima saranno il punto focale.

Il difensore della donna di 54 anni ha dichiarato che non aveva mai partecipato ad atti di violenza, né aveva mai usato la forza contro la figlia di 26 anni. Inoltre, il contenuto di grasso della figlia, per peso, non è stato un argomento discusso durante il processo.

