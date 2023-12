Due importanti processi sulla sicurezza nazionale stanno riportando l'attenzione sui diritti civili a Hong Kong. Ecco cosa sapere

Lunedì sono iniziate le udienze del processo, molto seguito, del magnate dei media Jimmy Lai, una figura importante nel panorama della stampa di Hong Kong, accusato di "collusione con forze straniere".

Il mese scorso, inoltre, gli avvocati hanno presentato le arringhe in un altro caso di sicurezza nazionale contro decine di attivisti e politici noti come i "47 di Hong Kong". Gli imputati, tra cui l'ex attivista studentesco Joshua Wong, sono stati arrestati in massa quasi tre anni fa per aver organizzato un'elezione primaria non ufficiale per decidere chi avrebbe dovuto concorrere alle elezioni dei legislatori della città.

I due processi gemelli sono tra i più importanti finora celebrati nell'ambito della vasta legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino nel 2020 sulla scia delle massicce e a volte violente proteste pro-democrazia del 2019.

Le autorità di Pechino e Hong Kong affermano che la legge ha "ripristinato la stabilità" e ha colmato le lacune che consentivano l'interferenza di "forze straniere". Hanno negato che la legge abbia soppresso le libertà.

Ma le organizzazioni per i diritti, i gruppi di media e i critici affermano che la legge ha trasformato il panorama legale e ha ridotto i diritti civili e politici di base a Hong Kong - una città un tempo nota per la sua solida cultura della protesta e della stampa libera e lodata per il suo sistema legale di livello internazionale.

Le decisioni dei tribunali in entrambi i processi invieranno un forte segnale su come vengono trattati gli atti politici, che secondo molti erano in linea con il normale funzionamento della vivace società civile della città.

I processi, i cui verdetti sono attesi per l'anno prossimo, arrivano anche mentre Hong Kong sta pianificando di ampliare il numero di reati di sicurezza nazionale con una nuova legislazione. I funzionari affermano che la nuova legge colmerà le "lacune" delle regole di Pechino, ma i critici temono che possa degradare ulteriormente le libertà - e la fiducia internazionale - nella città.

Ecco cosa c'è da sapere:

Chi è sotto processo e quali sono le accuse?

Lai, 76 anni, è stato uno dei primi ad essere arrestato in base alla legge sulla sicurezza nazionale, entrata in vigore il 30 giugno 2020. Ora è sotto processo per tre accuse di collusione con forze straniere ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale e per un'accusa separata ai sensi della legge sulla sedizione di epoca coloniale della città. Lai si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.

Il fondatore del giornale filodemocratico e anti-Pechino Apple Daily era già stato incarcerato per circa tre anni e aveva subito altre condanne in relazione alle proteste e alle operazioni commerciali nella sede del giornale.

Lai è stato a lungo uno schietto critico del Partito Comunista Cinese al potere, un'opinione che si rifletteva nelle pagine del suo giornale ormai scomparso. Durante le proteste del 2019, si è recato negli Stati Uniti per incontrare politici e discutere della situazione politica di Hong Kong - una mossa vista da Pechino come una collusione con forze straniere per minare la sicurezza della Cina.

I cosiddetti Hong Kong 47 comprendono politici esperti, legislatori eletti e giovani leader della protesta, oltre ad accademici, sindacalisti, giornalisti e operatori sanitari. Provengono da diverse generazioni e da un ampio spettro politico: da figure moderate a favore della democrazia a coloro che sostengono l'autodeterminazione di Hong Kong.

Tra i personaggi più noti ci sono Joshua Wong, 27 anni, che si è guadagnato fama internazionale come volto adolescente degli anni di proteste democratiche guidate dagli studenti di Hong Kong; Benny Tai, 59 anni, studioso di diritto e cofondatore del movimento Occupy Central del 2014, e Claudia Mo, 66 anni, ex giornalista diventata legislatrice.

Sono stati accusati di "cospirazione per commettere sovversione" dopo aver tenuto le elezioni primarie non ufficiali nel 2020, meno di due settimane dopo l'entrata in vigore della legge sulla sicurezza. L'obiettivo era quello di decidere chi avrebbe dovuto partecipare alle elezioni dei legislatori della città e dare ai politici pro-democrazia le migliori possibilità di ottenere la maggioranza nella legislatura. Centinaia di migliaia di persone hanno votato.

Gli imputati sostengono che il piano faceva semplicemente parte della politica pluralistica e di opposizione che da tempo è consentita a Hong Kong. L'accusa sostiene che si trattava di un "piano massiccio e ben organizzato per sovvertire il governo di Hong Kong".

Nei processi per la sicurezza nazionale, la pena massima è l'ergastolo.

In che modo i processi per la sicurezza nazionale sono diversi dagli altri procedimenti?

La legge sulla sicurezza nazionale, redatta e approvata da Pechino per Hong Kong, criminalizza gli atti di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze straniere.

Essa consente anche di discostarsi dal diritto comune per quanto riguarda le modalità di giudizio.

Finora, nessun caso di sicurezza nazionale in città è stato giudicato da una giuria. Sono stati invece presieduti da un banco di tre giudici dell'alta corte selezionati dal capo dell'esecutivo nominato da Pechino. I giudici provengono dai ranghi esistenti della magistratura della città e sono scelti in base alle loro "qualità giudiziarie e professionali", ha dichiarato il governo.

Secondo i dati ufficiali forniti martedì alla CNN, a partire da questa settimana, 172 persone sono state accusate in base alla legge sulla sicurezza nazionale. Secondo i dati raccolti dal ricercatore del Center for Asian Law della Georgetown University, Eric Yan-ho Lai, su oltre 100 processi conclusi il tasso di condanna è del 100%.

La legge prevede la possibilità di trasferire i casi in Cina continentale per il processo in circostanze estreme - una disposizione che non è ancora stata utilizzata.

Inoltre, prevede una soglia più alta per la cauzione. Nel processo dei 47, a 32 imputati è stata negata la libertà su cauzione e sono in detenzione dal 2021 - una pratica molto insolita per i casi di non omicidio. Ad altri due è stata revocata la cauzione per violazione delle condizioni.

In un altro caso, i tribunali di Hong Kong devono ottenere l'approvazione del leader della città prima di permettere a un avvocato straniero senza qualifiche locali di rappresentare gli imputati in casi di sicurezza nazionale.

A Lai, che è cittadino britannico, è stato impedito di essere rappresentato da un avvocato britannico, una decisione oggetto di un ricorso legale separato che ha ripetutamente ritardato la data di inizio del processo.

Negli ultimi mesi il governo ha anche emesso taglie per gli attivisti residenti all'estero e autoesiliati, compresi alcuni cittadini stranieri, e la polizia ha convocato per l'interrogatorio i familiari rimasti a Hong Kong.

Nel frattempo, una legge sulla sedizione di epoca coloniale, parte di un'ordinanza sui crimini del 1938 inutilizzata per decenni, è stata riproposta come parte della legge sulla sicurezza nazionale. Una condanna comporta una pena massima di due anni.

Quali sono le implicazioni più ampie della legge sulla sicurezza nazionale sui media, sull'istruzione e sulla vita in città?

Dall'entrata in vigore della legge nel luglio 2020, i libri che potrebbero essere considerati un rischio per la sicurezza nazionale sono stati eliminati da scuole e biblioteche, i programmi scolastici sono stati modificati per includere l'educazione alla sicurezza nazionale e le elezioni sono state revisionate per garantire che solo i "patrioti" potessero candidarsi. È stato inoltre vietato uno slogan di protesta fondamentale e una serie di organizzazioni civiche, sindacati e gruppi di attivisti è stata chiusa.

È stato istituito un nuovo ufficio per la sicurezza nazionale con un'unità di polizia dedicata e per la prima volta gli agenti di sicurezza della Cina continentale sono stati autorizzati a operare apertamente a Hong Kong.

Anche i gruppi che si occupano di libertà di stampa hanno evidenziato un precipitoso declino. Tra il 2021 e il 2023, Hong Kong è scesa di 60 posizioni nella classifica delle libertà di stampa. Secondo Reporter senza frontiere (RSF), ora è al 140° posto su 180 Paesi e territori, rispetto all'80° di due anni prima. Due decenni fa, RSF aveva classificato Hong Kong al 18° posto nel mondo per la libertà dei media.

L'Apple Daily di Lai è stato costretto a chiudere i battenti dopo che le autorità hanno congelato i conti bancari del giornale in seguito a un raid del giugno 2021 nei suoi uffici, dove hanno arrestato diversi dirigenti. Nei mesi successivi hanno chiuso anche altri organi di informazione, tra cui Stand News, anch'esso oggetto di un raid della polizia di sicurezza nazionale e con dirigenti arrestati con l'accusa di sedizione.

Nel processo in corso a Lai, l'accusa ha sostenuto che gli articoli pubblicati sull'Apple Daily violavano la legge.

Tra le rigide restrizioni alle frontiere durante la pandemia di Covid-19 e la trasformazione di Hong Kong in base alla legge sulla sicurezza nazionale, molti hongkonghesi hanno lasciato la città e i dati ufficiali mostrano il più forte calo annuale di popolazione mai registrato nel 2022.

Cosa dicono i governi della legge?

I funzionari di Hong Kong e della Cina continentale hanno elogiato la legge in quanto fa progredire "la prosperità e la stabilità" della città dopo le proteste del 2019, che all'epoca hanno interrotto i trasporti e gli affari nell'hub finanziario per diversi mesi. Hanno inoltre affermato che la legge protegge i diritti, le libertà e lo Stato di diritto.

"La legge sulla sicurezza nazionale è il principale punto di svolta nella transizione di Hong Kong dal caos all'ordine. Il suo effetto nella stabilizzazione della società è indiscutibile", ha dichiarato l'ex capo dell'esecutivo Carrie Lam dopo il primo anniversario della legge nel 2021.

Le autorità hanno anche regolarmente difeso la legge come in linea con altre a livello internazionale, sostenendo che "nessun Paese può o vuole chiudere gli occhi di fronte a minacce alla sicurezza nazionale come l'emergere del terrorismo locale e del separatismo visto a Hong Kong nel 2019".

All'inizio di quest'anno, il governo di Hong Kong ha dichiarato che la libertà di stampa è "rispettata e protetta a Hong Kong, ma tale libertà non è assoluta". È "soggetta alle restrizioni" previste dalla legge e necessaria per "perseguire obiettivi legittimi come la protezione della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico".

Ma i governi occidentali affermano che la legge ha ridotto le libertà a Hong Kong e la sua autonomia dalla terraferma, dove i gruppi per i diritti hanno da tempo evidenziato arresti e indagini arbitrari e politicamente motivati e un tasso di condanne superiore al 99%.

A Hong Kong era stato promesso un alto livello di autonomia politica per 50 anni dopo essere stata ceduta alla Cina nel 1997, dopo decenni di dominio britannico.

In risposta all'imposizione della legge sulla sicurezza nazionale, gli Stati Uniti hanno revocato lo status speciale che per decenni aveva garantito a Hong Kong un trattamento differenziato rispetto alla Cina continentale. Hanno inoltre sanzionato decine di funzionari della Cina continentale e di Hong Kong, tra cui l'allora capo dell'esecutivo Lam e l'attuale leader John Lee, bloccandoli di fatto dal sistema bancario internazionale.

Anche il Regno Unito ha criticato la legge sulla sicurezza nazionale, affermando che essa riduceva le libertà e violava i termini dell'accordo originale sul passaggio di consegne. Di conseguenza, la Gran Bretagna ha creato un nuovo percorso di cittadinanza per i cittadini di Hong Kong in possesso di un passaporto British National (Overseas).

L'anno scorso, due alti giudici britannici si sono dimessi dalla più alta corte di Hong Kong a causa della legge. Uno di loro, Robert Reed, a capo del massimo organo giudiziario britannico, ha accusato il governo di Hong Kong di essersi allontanato "dai valori della libertà politica e della libertà di espressione".

Sulla scia dell'imposizione della legge, anche Stati Uniti, Regno Unito e altri Paesi hanno sospeso gli accordi di estradizione con Hong Kong per timore di un declino dello Stato di diritto e per la percezione di un cambiamento nelle relazioni del territorio con la Cina continentale.

Lo scorso anno, durante una revisione periodica, gli esperti del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite hanno scritto di essere "profondamente preoccupati" per "l'interpretazione troppo ampia e l'applicazione arbitraria" della legge, che "scavalca i diritti e le libertà fondamentali".

Hong Kong ha criticato il Comitato per aver accettato "informazioni false e narrazioni distorte a prescindere dalla verità".

Cosa significherà per la città la legge sulla sicurezza di Hong Kong?

Anche se la legge sulla sicurezza nazionale di Pechino ha avuto un impatto radicale, i funzionari di Hong Kong hanno detto che la città implementerà la propria nuova legislazione nel prossimo anno per colmare le "lacune".

La legge coprirebbe ulteriori reati come il tradimento e il furto di segreti di Stato e impedirebbe esplicitamente alle organizzazioni politiche straniere di condurre attività politiche nella regione e proibirebbe alle organizzazioni politiche locali di stabilire legami con quelle straniere.

Hong Kong è tenuta a emanare tali norme in base alla sua mini-costituzione, entrata in vigore nel 1997. Ma la questione è stata controversa per decenni: una proposta del 2003 ha portato centinaia di migliaia di persone in piazza a protestare.

Durante il discorso annuale di ottobre, il capo dell'esecutivo Lee ha citato una valutazione della città da parte di Xia Baolong, capo dell'agenzia di Pechino che supervisiona gli affari di Hong Kong, prima di ribadire il suo impegno a istituire la legge.

"Sebbene Hong Kong possa sembrare pacifica e tranquilla, ci sono in realtà delle correnti sotterranee: le cause alla base del 'caos' non sono ancora state eliminate e le fondamenta della 'governance ordinata' devono essere rafforzate", ha detto Lee, citando Xia.

"Dovremmo prestare particolare attenzione a quelle attività anti-cinesi e destabilizzanti camuffate in nome dei diritti umani, della libertà, della democrazia e dei mezzi di sostentamento", ha aggiunto.

Chris Lau e Kathleen Magramo della CNN hanno contribuito con un servizio.

