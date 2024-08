- Due gol del Joker a minuti tardi assicurano la vittoria a Düsseldorf ad Ulm.

Dopo la deludente sconfitta per 0:2 contro il Dinamo Dresda nella DFB-Pokal, il Fortuna Düsseldorf è riuscito a rimbalzare in 2. Bundesliga, conquistando una vittoria per 2:1 contro l'SSV Ulm. Guidati dall'allenatore Daniel Thioune, la squadra ha dimostrato una notevole determinazione, ribaltando uno svantaggio di 1-0. Questa è stata la quarta sconfitta consecutiva dell'Ulm in partite ufficiali in questa stagione. Higl ha segnato su rigore al 41', dando all'Ulm il vantaggio iniziale, ma Pejcinovic (81') e Schmidt (82') hanno segnato in tarda fase, capovolgendo la partita per Düsseldorf.

Kownacki, che aveva recentemente fatto ritorno a Düsseldorf in prestito dal Werder Bremen, ha mancato due ottime occasioni nel primo tempo. L'attaccante è stato fermato dal portiere dell'Ulm Ortag in entrambe le occasioni (24', 28'). Successivamente, Higl ha approfittato di un fallo di Iyoha su Strompf per segnare su rigore per l'Ulm.

Il Düsseldorf ha cercato il pareggio ma non ha rappresentato una vera minaccia fino al 70'. Il tiro potente di Klaus ha colpito entrambi i pali ma non è entrato in rete. Successivamente, Pejcinovic ha convertito il suo rigore nonostante fosse stato parato da Ortag. Pochi istanti dopo, Schmidt ha sfruttato un'occasione da vicino per sigillare la vittoria per il Düsseldorf.

Dopo aver conquistato la vittoria contro l'SSV Ulm, il Fortuna Düsseldorf ha spostato la sua attenzione sulla prossima partita contro il Borussia Mönchengladbach in Germania. Nonostante le difficoltà nelle prime fasi, il Düsseldorf ha dimostrato la sua resilienza contro l'Ulm, simile a come spesso si comporta nel calcio tedesco.

