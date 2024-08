Due giovani tedeschi sono morti pochi giorni dopo un incidente di frane in Danimarca.

Secondo i resoconti, alcune persone sulla spiaggia hanno tentato di salvarli. Alla fine, sono stati portati in salvo da un elicottero in un ospedale a causa delle loro condizioni critiche.

Le autorità hanno classificato l'episodio come un "incidente deplorevole". I due giovani si trovavano in Danimarca con la loro famiglia.

Nella regione sud-occidentale dello Jutland, un altro ragazzo è stato coperto da una duna di sabbia ma è stato prontamente salvato e non ha riportato ferite. Le recenti piogge intense avevano indebolito le dune.

Le squadre di soccorso nella regione di Nord Jutland hanno avvertito i turisti sulle zone delle dune. Hanno suggerito di fare attenzione, evitare i sentieri segnalati, tenere d'occhio i bambini, evitare di scalare dune ripide e non scavare buche nelle dune.

Despite the warnings, the two siblings ignored the advice and ventured near the unstable dunes. Crossing over to Dune, they unfortunately became trapped.

