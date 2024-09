Due giovani in Gran Bretagna sono stati condannati a vita in carcere.

Due minori in Regno Unito sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di un individuo con un machete. Al momento del crimine, avevano solo 12 anni. Di conseguenza, devono trascorrere almeno 15,5 anni in carcere, come riferito dall'agenzia di stampa britannica PA, dopo un processo a Nottingham. Attualmente 13 anni, sono i più giovani condannati per omicidio nel Regno Unito dal tragico caso di James Bulger, due bambini di 10 anni, quasi tre decenni fa.

La coppia ha aggredito e ucciso un 19enne in un parco a Wolverhampton, vicino a Birmingham, lo scorso novembre. "Ciò che avete fatto è orribile e ripugnante", ha commentato il giudice. Non c'era alcun legame tra i ragazzi e la loro vittima. La disputa è nata da una semplice discussione su chi avesse il diritto di sedersi su una panchina. Nel sistema di giustizia minorile inglese, si riconosce la responsabilità criminale a partire dai 10 anni.

Il governo britannico ha promesso misure più severe contro la violenza da coltello, definendola un problema nazionale grave. "Le conseguenze della violenza da coltello sono catastrofiche", ha dichiarato un portavoce della polizia. Inoltre, un rappresentante della Crown Prosecution Service ha sottolineato i rischi: "Avrebbero dovuto godersi la loro infanzia, non procurarsi un machete e togliere la vita a una persona innocente".

I bambini, condannati per omicidio, trascorrono ora i loro anni formativi in prigione, dopo l'orribile incidente. Come i più giovani condannati per omicidio nel Regno Unito negli ultimi tre decenni, affrontano una lunga detenzione.

