Due giganti cinesi del tè con le bollicine si stanno preparando per l'IPO

Mixue Group e Guming Holdings - note per attirare le folle con le loro bevande uniche, come la polpa di frutto della passione o i tè al gusto di uva e formaggio - hanno presentato domanda per l'offerta pubblica iniziale a Hong Kong, secondo i documenti depositati martedì in borsa.

Le dimensioni delle offerte sono state omesse nei documenti di ciascuna società. Ma mercoledì la Reuters ha riportato che Mixue, che si presenta come la più grande catena di bubble tea della Cina, spera di raccogliere dai 500 milioni a 1 miliardo di dollari, mentre Guming punta a raccogliere dai 300 ai 500 milioni di dollari, citando una fonte non identificata.

Mixue ha rifiutato di commentare, mentre Guming non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Anche se la Cina è alle prese con una forte incertezza economica e una bassa fiducia dei consumatori, i piaceri a prezzi accessibili, come andare al cinema o mangiare e bere a buon mercato, sono visti come punti luminosi.

Il mercato del tè in bolla del Paese è considerevole. Secondo un rapporto della China Chain Store & Franchise Association, un gruppo industriale, nel 2023 il settore avrebbe avuto un valore di 145 miliardi di yuan (20,4 miliardi di dollari).

Mixue, che secondo l'azienda significa "neve dolce come il miele" in inglese, ha più di 36.000 negozi in tutta la Cina continentale e in 11 mercati esteri, come Vietnam e Malesia, secondo il suo prospetto informativo.

L'azienda ha iniziato con un altro nome, "Coldsnap", nel 1997, vendendo granite in un piccolo negozio nella città centrale cinese di Zhengzhou. Due anni dopo, il suo fondatore ha introdotto il marchio Mixue.

Nel 2005, l'azienda ha iniziato a vendere gelato soft serve a un prezzo di appena 1 yuan (circa 15 centesimi di dollaro), che è diventato rapidamente un successo di vendite e il suo primo prodotto di punta.

Oggi, la catena ha esteso i prezzi bassi a tutto il suo menu, vendendo molti articoli a meno di 1 dollaro. I suoi prodotti più venduti includono coni gelato, limonata e bubble tea, chiamato anche boba.

Questo ha aiutato Mixue, che in Cina è associato al suo allegro logo a forma di pupazzo di neve, a diventare un leader di mercato. Nei nove mesi conclusi a settembre 2023, l'azienda deteneva la posizione di leader nel settore delle bevande fresche del Paese, con l'11,2% del mercato e generando 34,6 miliardi di yuan (4,9 miliardi di dollari) di vendite nel periodo, ha dichiarato nel suo documento.

La promessa di prezzi bassi è servita a convincere le vendite. Giovedì, in un punto vendita dell'azienda nel quartiere Mongkok di Hong Kong, diversi clienti in fila hanno dichiarato alla CNN che i prezzi di Mixue erano troppo vantaggiosi per rinunciarvi.

Emma So, un'impiegata amministrativa di 30 anni, ha detto che in precedenza aveva trovato le sue bevande un po' troppo dolci. "Ma è così economico", ha detto mentre prendeva un bubble tea normale con perle di tapioca extra.

Guming si presenta come la seconda più grande catena cinese di bubble tea, con 9.000 negozi in 200 città della Cina continentale. Il nome dell'azienda significa "tè antico" in inglese ed è stata lanciata nel 2010 nella provincia cinese orientale di Zhejiang.

Secondo il prospetto informativo, la strategia di Guming si concentra soprattutto sui consumatori al di fuori delle metropoli cinesi: il 79% dei suoi negozi si trova in città considerate di livello due o inferiore.

