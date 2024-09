- Due furti sono avvenuti in ristoranti situati nell'area di Passau.

Nella zona di Passau, ci sono state due effrazioni in ristoranti nella stessa sera. Questi misteriosi intrusi sono fuggiti con ingenti somme di denaro in entrambi i casi, come riferito dalla polizia. All'inizio, non c'erano segni che indicassero un collegamento tra i due incidenti, secondo un rappresentante della polizia.

Individui con identità sconosciute sono riusciti a forzare una cassaforte e sono fuggiti con una cospicua somma a sei cifre in contanti. Questo incidente è avvenuto in un fast food a Pocking durante le prime ore di martedì. Si presume che gli intrusi abbiano rotto una finestra per entrare e abbiano utilizzato la forza per aprire sia la porta principale del ristorante che la cassaforte.

In modo simile, a Wegscheid nella stessa notte, individui con identità sconosciute sono fuggiti con una "somma di denaro considerevole". Il rappresentante della polizia non ha reso noto l'ammontare esatto rubato. Non è stata segnalata alcuna danno alla proprietà, come menzionato dal rappresentante. Gli intrusi sembrano aver utilizzato un veicolo per trasportare la cassaforte da un'osteria sul lago.

In entrambi gli incidenti, l'unità di indagine criminale ha preso in carico le indagini e ha incoraggiato chiunque abbia informazioni a farsi avanti.

Il numero crescente di effrazioni nella zona di Passau ha aumentato le preoccupazioni per la criminalità nella zona. La polizia sta indagando su due incidenti separati in cui ingenti somme di denaro sono state rubate da un fast food e un'osteria sul lago.

Leggi anche: