Due fratelli sono stati imprigionati a Stoccarda per aver fabbricato titoli di lingua.

In totale, la procedura ha incluso 355 incidenti. Il tribunale ha confermato che i fratelli avevano trasferito i documenti falsi in un luogo locale a Backnang o attraverso un istituto linguistico a Ellwangen, o per posta. Numerose volte, questi documenti contraffatti sono stati presentati dalle persone che li avevano acquistati per ottenere il permesso di residenza o la cittadinanza.

Di conseguenza, i fratelli sono stati puniti non solo per falsificazione, ma anche per aver introdotto illegalmente persone nel paese a scopo di lucro e come parte di un'organizzazione criminale. Sono in corso indagini su ulteriori sospetti coinvolti nella frode.

I fratelli puniti hanno presentato i documenti falsi, compresi i certificati contraffatti, per ottenere i permessi di residenza o la cittadinanza. Sono in corso INDAGINI UFFICIALI per esaminare se queste persone abbiano utilizzato anche certificati falsi nei loro processi.

