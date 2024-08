- Due feriti in un incidente nel tunnel dell'autostrada Alte Burg

In un incidente frontale nel tunnel della Vecchia Cittadella due persone sono state inizialmente segnalate ferite. Un furgone e un'auto si sono scontrati nel tunnel sull'A71 tra gli svincoli di Gräfenroda e Oberhof, come hanno riferito i poliziotti stradali. Non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulla causa dell'incidente e sulle condizioni delle persone coinvolte.

La corsia sud verso Schweinfurt è stata completamente chiusa nel pomeriggio. Il tunnel della Vecchia Cittadella è il più corto della catena di tunnel che attraversa la cresta della Foresta di Turingia, con una lunghezza di poco inferiore a 900 metri.

Dopo l'incidente, il traffico è stato deviato attraverso itinerari alternativi a causa della chiusura della corsia sud nel tunnel della Vecchia Cittadella. La breve lunghezza del tunnel della Vecchia Cittadella, circa 900 metri, non ha impedito l'impatto significativo dell'incidente.

