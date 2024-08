- Due feriti gravi a Zingst

Due a un'aggressione a fuoco, due uomini di 24 e 25 anni sono rimasti gravemente feriti nella località costiera di Zingst sul Mar Baltico. Le condizioni del 25enne sono critiche. È stato trasferito in elicottero in un ospedale, come riferito dalla polizia. Il 24enne è stato portato in una clinica.

Le indagini iniziali suggeriscono che i colpi siano stati sparati da un'auto in transito contro un piccolo gruppo di persone poco dopo la mezzanotte. La polizia e la procura di Stralsund stanno indagando per sospetto tentato omicidio. Secondo la polizia, le vittime sono cittadini tedeschi. Zingst, famosa per le sue spiagge, è una popolare meta turistica sul Mar Baltico.

