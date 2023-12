Due ex calciatori della nazionale iraniana muoiono di Covid-19 a distanza di una settimana l'uno dall'altro dopo essere apparsi in uno speciale televisivo trasmesso online

Mehrdad Minavand, 45 anni, e Ali Ansarian, 43 anni, hanno giocato professionalmente nella Pro League iraniana per il Persepolis Football Club ed erano molto amati dai tifosi di tutto il Paese.

Secondo l'agenzia di stampa iraniana IRNA, gli ex compagni di squadra avrebbero contratto il coronavirus durante la conduzione di uno speciale televisivo online sul derby tra Persepolis FC ed Esteghlal FC.

"Come avrete sentito nei notiziari degli ultimi giorni, Mehrdad Minavand si è ammalato di coronavirus", ha spiegato un portavoce in un video postato sulla pagina Instagram ufficiale dell'ex calciatore il 21 gennaio.

"È in condizioni critiche e il suo medico ci ha detto che è arrivato in ospedale troppo tardi", ha aggiunto il portavoce.

I funzionari sanitari dell'ospedale Laleh di Teheran hanno annunciato la morte del calciatore la notte del 27 gennaio, circa una settimana dopo il suo primo ricovero.

"Le condizioni di Minavand erano promettenti fino alle 18:00, il suo livello di ossigeno era superiore al 90% e la sua funzione renale e la pressione sanguigna erano stabili, ma poi improvvisamente le sue condizioni sono peggiorate", ha dichiarato all'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana ISNA il direttore dell'unità di terapia intensiva dell'ospedale Laleh, il dottor Amir Hossein Lotfi.

Minavand aveva appena annunciato il suo matrimonio con Shabnam Kamangar in un post su Instagram a novembre.

"Ho aspettato e pianificato questo giorno per quasi tre anni. Ringrazio Dio per aver reso possibile questo giorno", ha scritto Minavand.

Riflettendo sulle sue recenti nozze durante lo speciale online, Minavand ha detto ad Ansarian: "Voglio davvero due figli e spero che uno di loro sia una femmina".

Minavand ha contribuito a condurre l'Iran alla vittoria per 2-1 sugli Stati Uniti in una partita politicamente carica della Coppa del Mondo del 1998 giocata a Lione, in Francia.

"Vorrei esprimere le mie sincere condoglianze per la scomparsa dell'ex calciatore della nazionale iraniana Mehrdad Minavand", ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino in un comunicato.

"Le parole sembrano inadeguate per descrivere questo dolore. L'eredità e i risultati di Minavand, in particolare la sua personalità, popolarità e umanità, non saranno mai dimenticati".

Madre vedova

Mentre gli iraniani piangevano la morte di Minavand, il loro pensiero si rivolgeva ad Ansarian, con la speranza che il giovane calciatore - che, secondo quanto riportato dall'IRNA, era stato ricoverato in ospedale il 21 gennaio per i sintomi di Covid-19 - si riprendesse.

Secondo l'agenzia di stampa semi-ufficiale ISNA, il 43enne calciatore diventato attore ha recentemente condotto un popolare programma televisivo di calcio online e ha recitato in diversi film e serie televisive iraniane da quando ha appeso gli scarpini al chiodo quasi dieci anni fa.

È stato il raro calciatore che ha giocato per club rivali come l'Esteghlal FC e il Persepolis FC, ma è stato comunque amato dai tifosi di tutto il mondo.

Alcuni tifosi si sono radunati fuori dall'ospedale Farhikhtegan di Teheran, dove Ansarian si trovava quando è morto a causa del Covid-19. Altri hanno condiviso lo sconcerto per la morte di Ansarian.

Altri hanno condiviso il loro sconcerto per la sua morte in così giovane età. "Con la tua morte ho imparato che nessuna preghiera viene esaudita", ha scritto lo stilista iraniano Mehrdad Khanali in un post su Instagram.

Adorato dagli iraniani per la sua risata contagiosa e il suo spirito leggero, Ansarian era noto soprattutto per quanto amava sua madre.

Durante lo speciale, Minavand ha chiesto ad Ansarian se stesse rimandando il matrimonio per non lasciare sola la madre vedova. "Questo potrebbe essere uno dei motivi", ha risposto Ansarian, "ma lei è davvero la mia più cara amica".

Ansarian è morto il 3 febbraio, giorno della festa della mamma in Iran.

Correzione: Una versione precedente di questa storia riportava la foto sbagliata del calciatore Ali Ansarian. L'immagine è stata sostituita.

