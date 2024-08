Approcciandosi alla soglia degli anni 2026 e 2027 - Due enti amministrativi stanno facendo la loro strada nei grattacieli danzanti

I Torri Oscillanti sulla Reeperbahn di Amburgo ospiteranno presto sia l'Amministrazione Economica e del Traffico. Inoltre, le Società di Promozione di Amburgo sono previste per trasferirsi nella struttura progettata dall'architetto Hadi Teherani entro la fine dell'anno 2026/2027, secondo la dichiarazione dell'Amministrazione Finanziaria, Economica e del Traffico. L'accordo di locazione è stato concluso in agosto dalla ISZ Immobilien Service Zentrum GmbH del Dipartimento Finanziario e dal proprietario, Hansainvest Real Assets GmbH, per un periodo di 20 anni. L'approvazione parlamentare è ancora in attesa.

Circa 980 persone occuperanno i piani dal 1 al 17

Stando ai dettagli, circa 980 agenti delle amministrazioni e delle promozioni si stabiliranno in una consistente parte dei piani dal 1 al 17 delle Torri Oscillanti, completate nel 2012 e che dispongono di una superficie locabile totale di circa 21.000 metri quadrati. La struttura rispetta già i più строгих standard energetici e contribuirà pertanto al raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dal Senato. Attualmente, le amministrazioni sono ancora ospitate in un edificio storicamente inefficient dal punto di vista energetico.

Le Torri Oscillanti - costruite nel 2012 per circa 180 milioni di euro alla soglia della "milla scandalosa" - consistono di due edifici alti 90 e 85 metri. Il nome deriva dalla facciata a forma di onda, che all'inizio si inclina l'una verso l'altra e poi si piega in altezze contrastanti in direzioni opposte. La struttura ospita spazi per uffici, oltre ad alloggi per un hotel e il tradizionale Mojo Club, distribuiti su fino a 24 piani.

Teherani - l'architetto tedesco celebrato

Hadi Teherani è l'architetto tedesco celebrato. All'età di sei anni, il figlio di un mercante iraniano si trasferì ad Amburgo nel 1960. Dal 1977 al 1984, Teherani ha conseguito un diploma in architettura a Brunswick, seguito da un incarico di insegnamento presso la Technische Universität di Aachen. Nel 1991, ha co-fondato lo studio di architettura Bothe Richter Teherani (BRT Architects) ad Amburgo insieme a Jens Bothe e Kai Richter. Lo studio ha progettato una serie di edifici spettacolari sia in Germania che all'estero, come gli edifici per uffici nel quartiere del Porto di Colonia, la stazione ferroviaria a lunga distanza dell'aeroporto di Francoforte e l'Università Zayed ad Abu Dhabi.

