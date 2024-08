- Due enormi navi a gondola al Highfield Festival si accendono.

Durante il festival di Highfield vicino a Lipsia, un incendio è divampato sulla ruota panoramica durante la notte. Secondo un resoconto di un reporter dell'agenzia DPA, ci sono state diverse persone che hanno riportato ferite. Inizialmente, è stato riferito che non ci sono state vittime.

Un rappresentante dei vigili del fuoco ha confermato all'agenzia di stampa DPA che la situazione era sotto controllo, ma non era chiaro se ci fossero ancora persone in pericolo. Inizialmente, la polizia e gli organizzatori sono rimasti in silenzio.

La ruota panoramica del festival di Highfield prende fuoco

Due cabine della ruota panoramica hanno preso fuoco intorno alle 21:00. Un reporter dell'agenzia DPA ha riferito che diverse persone hanno dovuto essere trattate per ustioni. Di conseguenza, il festival situato presso il lago Störmthal, un evento rock e pop noto, è stato temporaneamente sospeso.

L'atmosfera festosa del festival è stata momentaneamente interrotta dall'incendio sulla ruota panoramica. Nonostante la chiusura temporanea, molti partecipanti erano ansiosi di sapere cosa stava accadendo e speravano in una rapida risoluzione.

A causa dell'incidente, i concerti serali sul palco principale sono stati posticipati, causando delusione tra i partecipanti al festival che avevano atteso con ansia i loro artisti preferiti.

Leggi anche: