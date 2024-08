- Due donne, un bambino: "Toni, maschio, ostetrica" è finita

La maggior parte dei personaggi televisivi in professioni sociali o mediche sono donne, quindi un uomo come ostetrico si distingue. Il decimo film della serie ARD "Toni, uomo, ostetrico" si intitola "La felicità degli altri" e andrà in onda venerdì (16.8.) alle 20:15 sul primo canale. È anche l'ultimo dei film che sono iniziati più di cinque anni fa.

Questa volta, l'ex moglie di Toni, Hanna (Kathrin von Steinburg), e il suo nuovo marito Alex (Martin Bretschneider) appaiono nella clinica prenatale. Tuttavia, non è Hanna che è heavily pregnant, ma la sua governante georgiana Natascha. Toni è completamente sconvolto quando Hanna confessa di aver assunto la giovane donna come "madre surrogata" per il suo desiderio di avere un bambino.

Intuizioni tenere

Natascha vorrebbe rimanere nella bella casa di Monaco della coppia e crede di essersi innamorata di Alex. Quando lui non risponde, fugge - portando con sé il neonato. Nel frattempo, Toni vuole urgentemente parlare con la sua collega Luise (Wolke Hegenbarth) - sta cercando di salvare la sua relazione con Sami (Marcel Mohab) usando metodi disonesti.**

La regista Sibylle Tafel (58, "Due contadini e senza terra") ha diretto e scritto tutti i dieci film di questa serie. Nel suo film, che inizia un po' lento ma diventa sempre più divertente, offre non solo il solito battibecco tra i personaggi principali, ma anche intuizioni tenere su altre possibilità di una partnership, un "ménage à trois". Diventa chiaro che la felicità degli altri sembra essere migliore della loro per Toni e Luise, che si sono sentiti attratti l'uno dall'altra per tanto tempo - in qualche modo.

Una fine improvvisa

Leo Reisinger (46, "Tonio & Julia") e Wolke Hegenbarth (44, "Tutto chiaro") interpretano come al solito in modo rilassato e fresco, come se fossero una coppia da sempre, ora sulla quarantina. Tuttavia, non lo sono e non lo diventeranno mai. Quindi questo episodio finisce piuttosto improvvisamente e, inoltre, come se potesse continuare presto.**

Ma non lo farà, non ci sarà un episodio di addio con trame risolte. Allo stesso modo brusco, l'ARD e la sua filiale cinematografica Degeto hanno recentemente interrotto la serie "A casa tra le montagne", che si è conclusa nel bel mezzo di una chiamata telefonica. Gli ascolti erano in calo in entrambe le serie, l'ultimo episodio di "Toni" (9.8.) ha avuto 2,6 milioni di spettatori, all'inizio dell'8.2.2019 erano 4,5 milioni. La vita può essere piuttosto crudele - ora anche nella solitamente conciliante serata televisiva del venerdì.

