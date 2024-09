Due donne importanti erano assenti alla cerimonia di matrimonio di Boris Becker.

Il matrimonio estivo di Boris Becker sta causando un gran fermento - sta per sposare Lilian de Carvalho Monteiro in Italia. C'erano voci su chi sarebbe andato e chi no prima dei festeggiamenti multi-giornalieri. Alla fine, sembra che Barbara Becker e una persona influente non saranno presenti.

Mentre parliamo, Boris sta per sposare Lilian all'Abbazia della Cervara sul Monte di Portofino, dopo il suo addio al celibato. L'ex monastero ospiterà la coppia e i parenti stretti per un pernottamento.

L'assenza della madre di Boris, Elvira, sta causando un gran trambusto tra gli ospiti, secondo RTL. La sua spiegazione? Come riportato da "Bild", l'89enne ha detto ad agosto: "Non sono abbastanza in forma per fare il viaggio. Le mie gambe non mi portano così lontano. Se mia figlia mi accompagna, potrei considerarlo". E, secondo "Bild", Elvira ha ora informato gli amici che resterà a Leimen.

Barbara Becker è stata apparentemente vista con sua madre Ursula Feltus alla festa di addio al celibato a Berlino il giorno precedente, senza motivo specificato.

I figli di Boris, Noah e Elias, sono arrivati in Italia per festeggiare con il loro papà e la sua sposa, come confermato da RTL. Nel frattempo, la mezza sorella Anna Ermakova, come previsto, non si è presentata. Il figlio più piccolo di Becker, Amadeus, non sembra neanche partecipare ai festeggiamenti, almeno non pubblicamente per ora.

Despite the excitement surrounding Boris Becker's wedding, some VIP absences have been discussed.

