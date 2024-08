- Due donne e un cane salvati da un ruscello

I servizi di emergenza hanno salvato una donna e un cane da un torrente a Offenbach. Una seconda donna è stata tratta in salvo da un passante, ha riferito il corpo dei vigili del fuoco. A causa delle forti piogge, la corrente del torrente era più forte e il livello dell'acqua più alto del solito.

Il cane era entrato nel torrente durante una passeggiata e non riusciva a tornare a terra. Una delle donne è allora entrata in acqua. Anche lei non riusciva a tornare a terra, così la sua compagna l'ha seguita.

Poiché nessuna delle due donne riusciva a uscire dal torrente, hanno chiamato i servizi di emergenza. Prima che arrivassero, un passante ha tratto in salvo una delle donne. I servizi di emergenza hanno poi salvato la seconda donna e il cane. Secondo una portavoce della polizia, una delle donne è stata portata in ospedale per cure mediche.

La situazione critica delle donne ha richiesto un intervento immediato, così hanno chiamato i servizi di emergenza. Al loro arrivo, le squadre di soccorso sono riuscite a salvare sia le donne che il cane, tenendo conto della corrente più forte e del livello dell'acqua più alto a causa delle forti piogge.

