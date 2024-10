Due distinti indicatori di misurazione manuale segnalano l'interruzione durante la performance di Slapstick.

La prima metà della partita di 2. Bundesliga tra il 1. FC Magdeburg e il Greuther Fürth è stata caratterizzata da scuotimenti di testa e confusione: due rigori sono stati al centro dell'attenzione, entrambi causati da errori evitabili ma correttamente assegnati.

Al 13º minuto, l'arbitro Bastian Dankert ha indicato il dischetto del rigore per la prima volta, lasciando entrambi i team e gli spettatori a grattarsi la testa. Il portiere del Fürth, Nahuel Nicolas Noll, aveva raccolto il pallone prima della linea di porta, lo aveva tenuto per alcuni secondi e aveva calmato il gioco. Poi aveva passato il pallone a Gideon Jung, che si trovava alla sua sinistra nell'area di rigore. Tuttavia, Jung sembrava confuso, pensando di dover prendere un calcio di rinvio invece del pallone. Alla fine, ha preso il pallone con la mano, causando un fallo di mano nell'area di rigore.

Mo El Hankouri del Magdeburgo ha calciato il rigore che ne è seguito, apparentemente imbarazzato per il regalo. Ha sparato il pallone a metà verso Noll, che lo ha bloccato di lato. Tuttavia, Xavier Amaechi è stato veloce a reagire, rimandando il pallone dalla destra verso la porta, dove El Hankouri ha finalmente segnato. Il punteggio ora era di 1-0 a favore del Magdeburgo, che aveva momentaneamente preso il comando della classifica con il Fortuna Düsseldorf che seguiva a distanza nella loro partita contro l'Hamburger SV.

"Hai bevuto un bicchiere d'inchiostro?"

Il Magdeburgo ha continuato a spingere avanti e solo tre minuti dopo Martijn Kaars ha segnato il gol del 2-0, ma il Fürth ha reagito con dignità. Al 42º minuto, Dankert ha assegnato un rigore al Fürth, nonostante non fosse stato commesso un fallo. Daniel Heber, credendo erroneamente che ci fosse un calcio di punizione per l'avversario, ha preso il pallone in mano per passarlo ai suoi compagni di squadra. Il suo gesto è stato considerato un fallo di mano nell'area di rigore, causando un altro rigore.

Julian Green ha segnato il secondo rigore con facilità, superando Dominik Reimann e finendo in porta del Magdeburgo. Al 75º minuto, Noel Futkeu ha pareggiato il punteggio a 2-2, restituendo la leadership della classifica al Düsseldorf.

Torsten Mattuschka ha commentato durante la pausa intermedia su Sky, "È completamente pazzo! Non ho mai visto due scene del genere in una singola partita". La stessa opinione è stata espressa da Ede Geyer, un famoso ex allenatore che compirà 80 anni il prossimo lunedì. "Hai bevuto un bicchiere d'inchiostro?" avrebbe detto, facendo riferimento alla sequenza di eventi insolita. Due rigori per falli di mano causati da fraintendimenti in una sola metà sono stati certamente uno spettacolo da vedere.

Nella seconda metà della partita, le discussioni sulla possibile promozione o retrocessione di entrambe le squadre dalla "Seconda divisione" sono state al centro dell'attenzione a causa della natura imprevedibile della partita. Nonostante il Magdeburgo fosse in vantaggio di 2-0, il Fürth è riuscito a pareggiare il punteggio a 2-2 grazie a un fallo di mano nell'area di rigore, una sequenza di eventi simile a quella della prima metà.

