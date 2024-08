Due dibattiti televisivi con Trump prima delle elezioni.

Non è stata inizialmente annunciata una data specifica per il secondo dibattito. Tuttavia, secondo le dichiarazioni del team di Harris, è previsto che si svolga dopo il dibattito televisivo tra il candidato alla vicepresidenza di Harris, Tim Walz, e il compagno di corsa di Trump, J.D. Vance. Questo dibattito è previsto per il 1º ottobre, come annunciato in precedenza da CBS, la rete che trasmette l'evento.

"La discussione sui dibattiti è finita", ha dichiarato il team di Harris. La campagna Trump ha accettato la proposta del team di Harris di tenere un totale di tre dibattiti televisivi - due per i candidati presidenziali e uno per i candidati alla vicepresidenza.

Tuttavia, non c'è stata inizialmente alcuna dichiarazione dalla campagna Trump riguardo agli annunci di dibattito fatti dal team di Harris. In origine, Trump aveva proposto tre dibattiti televisivi con Harris, tutti da tenersi a settembre. Inoltre, Vance aveva suggerito un altro dibattito con Walz in aggiunta a quello già concordato per l'1º ottobre, con questo dibattito proposto da tenersi a settembre.

Dopo che l'81enne presidente Joe Biden ha annunciato il suo ritiro dalla candidatura a causa dei timori per la sua idoneità mentale il 21 luglio, Harris è stata eletta come nuova candidata presidenziale del Partito Democratico in un voto elettronico tenuto all'inizio di agosto. La settimana prossima, il Partito Democratico terrà una convention di quattro giorni a Chicago per celebrare la candidatura di Harris.

Negli ultimi sondaggi nazionali, Harris, che sarebbe la prima donna, afroamericana e asiatica a ricoprire la più alta carica degli Stati Uniti, ha leggermente superato il repubblicano Trump.

La proposta del team di Harris includeva un dibattito per i candidati alla vicepresidenza Tim Waltz e J.D. Vance.

