- Due di alto profilo che adornano il red carpet dell'evento glamour

La coppia di potere Amal (46) e George Clooney (63) ha attirato l'attenzione ancora una volta alla Mostra del Cinema di Venezia domenica sera, partecipando al debutto del suo film, "Wolf" (uscita in Germania: 27 settembre).

Ha optato per il classico, lei per l'hue dell'estate

Il pluripremiato attore ha sfilato sul tappeto rosso in un classico smoking nero, completo di farfallino nero classico e scarpe nere lucide.

La sua compagna di decennio, la rinomata avvocata per i diritti umani Amal, ha optato per un look audace in una tonalità di tendenza dell'estate: giallo vivace. Il suo abito senza maniche, lungo fino ai piedi, in questa vivace tonalità, aveva anche una vita stretta, una gonna a cascata di balze e un'abbondanza di pizzo. Si è accessoriata con orecchini a goccia di diamanti che facevano capolino dai suoi lunghi capelli castani e una clutch di satin scintillante.

La coppia ha posato insieme sul tappeto rosso con il co-protagonista di George Clooney, Brad Pitt (60), con cui ha condiviso lo schermo nella "trilogia di Ocean" (2001, 2004, 2007), "Burn After Reading" (2008) e "Confessions of a Dangerous Mind" (2002), nonché la compagna di Pitt, Ines de Ramon (31).

Secondo People magazine, il quartetto ha condiviso una cena insieme la sera precedente (31 agosto) al Ristorante Da Ivo a Venezia.

Amal e George Clooney hanno un legame significativo con Venezia

I Clooney hanno sia ragioni professionali che personali per festeggiare a Venezia. Il 27 settembre, i genitori di due figli (nati nel 2017) celebreranno il loro decimo anniversario di matrimonio. Amal Alamuddin ha scambiato le promesse nuziali nella città italiana con un abito da sposa personalizzato in pizzo francese di Oscar de la Renta. Il giorno successivo, è apparsa in un abito da cocktail bianco con fiori colorati di Giambattista Valli Couture.

Un'altra occasione importante per la coppia nella città galleggiante è stata la loro apparizione congiunta alla première di "Suburbicon" nel 2017, il loro primo evento pubblico insieme dopo la nascita dei loro gemelli, Alexander e Ella, ora di sette anni. Inoltre, ad agosto 2023, i Clooney hanno partecipato ai premi annuali DVF ospitati dal designer Diane von Fürstenberg (77), con Amal che ha ricevuto il DVF Award per il leadership.

