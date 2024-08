- Due decenni e mezzo di tormento in un sotterraneo, segna il giorno in cui Josef Fritzl imprigionò sua figlia.

Il 28 agosto 1984, in una radiosa giornata d'autunno, Elizabeth Fritzl segue il padre Josef nel seminterrato, ignara del fatto che trascorrerà i successivi 24 anni rinchiusa lì. Josef Fritzl afferma quel martedì di aver bisogno di aiuto per trasportare una porta. Lei non sa che quella porta è parte di un bunker che suo padre ha costruito negli ultimi sei anni - solo per imprigionare sua figlia 18enne.

Da quel momento in poi, la giovane donna è condannata a vivere in una prigione sotterranea: 55 metri quadrati, tre stanze, un frigorifero, una radio, un televisore, un videoregistratore, una cucina e una lavatrice. Suo padre aveva meticolosamente allestito quella piccola segreta, che includeva una porta da 300 chilogrammi nascosta dietro una libreria, che poteva essere aperta solo tramite un tastierino che lui controllava. Otto porte aggiuntive, spesso da 500 chilogrammi, ora bloccavano la sua strada verso la libertà.

Fritzl aveva ottenuto l'autorizzazione per la casa al numero 40 di Ybbsstraße ad Amstetten, in Bassa Austria, dall'ufficio edilizio già il 31 ottobre 1978 - nove appartamenti compatti e un seminterrato tipico con tre stanze. Costruire un'estensione del seminterrato non era insolito in quell'epoca della Guerra Fredda; molte persone avevano addirittura costruito interi rifugi antiatomici per timore di un attacco nucleare. Per mesi, aveva versato cemento in forme, scavato e fissato l'innocuo ampliamento.

Josef Fritzl inganna le autorità durante la costruzione del bunker

Il 26 luglio 1983, il comune ha concesso l'autorizzazione per l'uso delle stanze del seminterrato. Per ingannare le autorità, ha sigillato tutte le entrate del labirinto sotterraneo. Ha installato le porte metalliche che portavano alla prigionia sotterranea in un secondo momento. Tuttavia, la sofferenza di Elizabeth era iniziata anni prima che suo padre la rinchiudesse lì.

Josef Fritzl è nato ad Amstetten, in Austria, il 9 aprile 1935. Sua madre Maria si è separata presto e il padre è scomparso dalla vita della piccola famiglia. Maria Fritzl ha allevato Josef con pugno di ferro e avevano pochi mezzi, oltre alla guerra. I suoi compagni di giochi lo chiamavano "Sepperl" o "Pepperl" e era uno studente capace, con commenti lusinghieri dei suoi insegnanti.

Dopo la guerra, Josef ha imparato il mestiere di elettricista e in seguito è stato registrato come "impiegato tecnico" nei registri di polizia. Ha lavorato per la grande acciaieria Voestalpine a Linz, poi per un fornitore di materiali edili e come rappresentante di una fabbrica di macchinari. A 22 anni ha sposato Rosemarie, una semplice donna di cucina di 17 anni - una donna semplice che raramente poneva domande. Al contrario di suo marito, era amorevole, materna, compassionevole e, soprattutto, sottomessa fino al punto di negare se stessa.

Elizabeth Fritzl perde la libertà a 18 anni

Elizabeth è la quarta figlia di Josef e Rosemarie. La coppia ha avuto in totale cinque figli e quattro figlie. Elizabeth è nata il 6 aprile 1966. Ha ricevuto le punizioni più severe dal suo padre oppressivo. Quando aveva 11 anni, lui l'ha violentata per la prima volta. A 15 anni, ha iniziato un apprendistato come specialista di ristorante alla "Rosenberger" area di servizio dell'autostrada A1 vicino a Strengberg. Tuttavia, non ce la faceva più a casa: il 28 gennaio 1983 non è tornata a casa dal lavoro, ma è fuggita con un amico. Dopo tre settimane, la polizia l'ha trovata a Vienna e l'ha restituita ai suoi genitori. Ha completato il suo apprendistato e ha trovato lavoro a Linz. Tuttavia, non avrebbe mai sfruttato questa opportunità. Perché suo padre aveva altri piani. Una volta che lei se ne fosse andata, non avrebbe più avuto il controllo sulla sua figlia.

Per impedire questo, l'elettricista formato Josef ha spinto Elizabeth nel bunker che aveva costruito quel giorno, l'ha anestetizzata con l'etere fino a farla svenire e l'ha ammanettata. Dopo la scomparsa di Elizabeth, Joseph e sua moglie Rosemarie hanno denunciato la cosa alla polizia. Josef ha detto agli agenti di sospettare che si fosse unita a una setta. In seguito ha fornito una lettera a supporto di questa affermazione - spedita il 21 settembre 1984 a Braunau am Inn, il luogo di nascita di Adolf Hitler. In essa, Elisabeth diceva di essere stanca di vivere con la famiglia e avvertiva i suoi genitori di non cercarla - altrimenti se ne sarebbe andata dal paese. Ovviamente, la giovane donna non aveva scritto la lettera spontaneamente, ma era stata costretta a farlo dal suo padre. La polizia ha considerato questo sufficiente per chiudere il caso, fornendo così a Fritzl la libertà di attuare i suoi sinisteri piani.

Quasi quotidianamente, portava a sua figlia cibo e altri articoli nella sua prigione sotterranea - e ne approfittava regolarmente durante queste occasioni - senza incrociare il suo sguardo. A volte, la visitava anche più volte al giorno. Dopo di che, lei è rimasta incinta per la prima volta. Per prepararsi al parto, Josef Fritzl ha fornito a sua figlia disinfettante, un paio di forbici sporche e un libro su

A volte, il lato autoritario di Josef emerge dal suo aspetto curato, soprattutto quando le cose non vanno come vuole lui. Potrebbe rimproverare pubblicamente sua moglie o addirittura punire fisicamente uno dei suoi due figli per aver pescato troppo a Mondsee per qualche minuto in più. Nel 1974, ci furono sospetti che avesse intenzionalmente dato fuoco alla sua locanda per incassare l'assicurazione. Nel 1982, fu arrestato brevemente quando la "Seestern" prese fuoco di nuovo e fu trovata una bombola del gas sulla scena. Gli investigatori erano certi che fosse stato un incendio doloso, ma il caso fu archiviato per mancanza di prove.

Durante gli interrogatori, fu visto come un "tizio tosto" che imponeva la sua volontà con brutalità dagli agenti di polizia dell'epoca. Un superiore precedente lo definì "genio borderline", mentre un collega lo ricordò sempre ben vestito, come un diplomatico. Prima di abusare di Elisabeth, aveva violentato una donna nel 1967. Era entrato in casa sua mentre era sola, l'aveva tenuta sotto minaccia di coltello e l'aveva stuprata. Per questo crimine, scontò 12 mesi di una pena detentiva di 18 mesi.

Nel 1990, Elisabeth diede alla luce un figlio, seguito da una figlia nel 1992 e un'altra nel 1994. Con lo spazio che diventava limitato, consentì che gli alloggi stretti fossero ampliati, ma costrinse la famiglia a scavare con le mani nude. I soffitti bassi diventarono un problema per il figlio, che fu costretto a camminare a piedi nudi a causa della sua altezza. Nel 1996, nacquero dei gemelli, ma uno dei figli morì tre giorni dopo per una malattia respiratoria. Josef dispose del corpo nel forno di riscaldamento.

Minacciò di ucciderli tutti se avessero tentato di fuggire. Consentì alle due figlie e al gemello superstite di visitare il piano superiore e li lasciò sulla soglia di Ybbsstraße con età comprese tra i 9 e i 15 mesi. Furono spedite tre lettere false dalla figlia, in cui si chiedeva comprensione e cure. La seconda figlia, che necessitava di un intervento chirurgico quelques giorni dopo essere stata trovata a Linz, fu adottata. Gli altri due bambini furono accolti da Josef e sua moglie Rosemarie come "parenti bisognosi di cure" per ricevere ulteriori aiuti governativi. Intorno a 12.000 euro all'anno, oltre all'assegno familiare, furono forniti dall'ufficio per il benessere dei giovani di Amstetten. I Fritzl ricevettero un ottimo rapporto dall'ufficio. Nel frattempo, nel 2002, nacque un figlio di nome Felix e rimase nel seminterrato con sua madre e i suoi fratelli.

Elisabeth si prese cura amorevolmente dei suoi figli nelle stanze nascoste. Richiese una lampada UV e integratori di vitamina D per prevenire il rafforzamento delle ossa a causa della mancanza di sole, e libri per i suoi figli per imparare a leggere e scrivere. Insistette anche per guardare la TV e ascoltare la radio per sapere cosa accadeva nel mondo esterno. L'aiuto medico fu negato fino al 19 aprile 2008, quando la figlia maggiore collassò priva di sensi. A 73 anni, Josef la portò in ospedale su insistenza di Elisabeth.

La 19enne era emaciata, con la pelle pallida, quasi trasparente e vene visibili. I suoi denti marci rendevano il suo aspetto ancora più inquietante. Convulsava, mordendosi la lingua così forte che il sangue le scorreva dalla bocca. Le convulsioni causarono la privazione di ossigeno e i suoi organi erano a rischio di fallimento. Era in condizioni critiche. Il medico iniziò i procedimenti necessari: ventilazione, coma indotto, terapia di sostituzione renale e altre misure di salvataggio. Josef si presentò come suo nonno, dicendo che era stata trovata sdraiata sulle scale con una lettera dalla sua presunta figlia scomparsa, che affermava di non essere mai stata in ospedale e di essere molto timida.

Il medico contattò la polizia con il consenso di Josef per parlare con la madre della sua storia medica. Quando Elisabeth vide un appello nella trasmissione locale "Lower Austria Today" con il titolo "Uomo morente cerca madre", chiese a suo padre di permetterle di mettersi in contatto. Due settimane dopo, il 26 aprile, una donna magra con i capelli bianchi apparve alla reception dell'ospedale. Subito dopo, Josef fu arrestato. Gli agenti chiesero il codice per la serratura della porta elettrica e cercarono il seminterrato. I due bambini rimasti erano già stati portati di sopra a questo punto. Josef aveva precedentemente detto a sua moglie che la figlia era tornata con i due bambini. Tre giorni dopo, le prove del DNA confermarono che tutti e sei i bambini erano figli biologici di Fritzl.

Nel seminterrato, trovarono altre lettere scritte da Josef alla figlia, che indicavano che aveva intenzione di liberarla a causa della sua età avanzata, poiché aveva scritto una lettera a lei e ai bambini per annunciare il loro rilascio per maggio o giugno a causa delle prossime celebrazioni del compleanno.

Nel marzo 2009, Joseph Fritzl, spesso definito dai media "mostro incestuoso", fu accusato di omicidio colposo, stupro, detenzione illegale, coercizione estrema, schiavitù e incesto. La sentenza: ergastolo. Secondo l'avvocato di Fritzl, il suo cliente era motivato dal desiderio di una seconda famiglia per le sue azioni.

Attualmente, Josef Fritzl risiede nella sezione di psichiatria forense della prigione di Stein, sotto un nome falso. Dopo la resa pubblica dei suoi crimini, sua moglie Rosemarie ha presentato istanza di divorzio e ha troncato ogni legame. Il suo avvocato, Astrid Wagner, ha rivisto e pubblicato le memorie di Fritzl in un libro. In un'intervista con Der Stern dello scorso anno, Wagner ha rivelato che lui mantiene un aspetto curato nella sua cella, con i capelli ben pettinati. Il suo desiderio sessuale sarebbe diminuito a causa dell'età, secondo l'ultima valutazione, e sarebbe stato giudicato incurabile. A causa della sua convinzione che la TV gli parla, il giudice ha rifiutato una petizione per il rilascio senza nemmeno ordinare una nuova revisione psichiatrica. Nel giugno 2022, il Tribunale Regionale di Vienna ha inizialmente deciso che il 89enne Fritzl non sarebbe stato trasferito in una prigione austriaca normale. Tuttavia, a maggio di quest'anno, è stata presa la decisione di trasferirlo nel sistema carcerario normale. Si è sostenuto che non c'è più bisogno del centro forense-terapeutico a causa del suo peggioramento della salute e della demenza.

La liberazione permanente dal sistema carcerario normale - e quindi la libertà - è attualmente irraggiungibile per motivi di speciale precauzione. Anche se Fritzl non rappresenta una minaccia, rimane incerto se non commetterà altri crimini.

La prigione sotterranea di Fritzl è stata rinforzata con 300 tonnellate di cemento speciale nel 2013 e gli appartamenti superiori sono stati affittati in seguito.

Elisabeth ora vive con i suoi figli in un villaggio austriaco sotto un nome diverso. La casa a due piani, la cui posizione è riservata, è sotto sorveglianza video costante e custodita da personale di sicurezza.

