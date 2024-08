Partenza dall'aeroporto di Lipsia-Halle - Due criminali provenienti da Berlino intraprendono un viaggio in aereo verso l'Afghanistan.

Nel primo viaggio di deportazione in Afghanistan dopo la presa del potere dei talebani, a bordo c'erano anche due criminali condannati provenienti da Berlino. Questi due uomini erano stati condannati per gravi reati, uno per aver inflitto gravi ferite più volte e l'altro per aggressione sessuale, come ha affermato la senatrice Iris Spranger (SPD) il venerdì.

Spranger ha sottolineato: "L'amministrazione di Berlino continuerà a far rispettare le richieste di deportazione per questo specifico gruppo nel rispetto della legalità e della fattibilità operativa. Ciò include i trasferimenti in Afghanistan e in Siria".

Inoltre, i controlli alle frontiere dovrebbero essere rafforzati su base caso per caso, e dovrebbe essere applicato il regolamento di Dublino III - ciò comporterebbe il reinserimento di numerosi richiedenti asilo dalla Germania ai paesi confinanti dell'UE. Spranger ha ulteriormente sottolineato che i governi federale e statale devono utilizzare tutti i mezzi disponibili per porre fine alla residenza di stranieri pericolosi e condannati per reati gravi.

Il senatore della Giustizia di Berlino, Felor Badenberg (CDU), ha sostenuto questa azione. "La deportazione attuale dei criminali di Berlino coinvolgente la procura generale serve come testimonianza significativa per rafforzare la fiducia nell'esecuzione rigorosa della legge". Ha anche dichiarato: "Il benessere e la protezione della popolazione devono essere prioritari. Le deportazioni eseguibili devono essere effettuate. La legge deve infine utilizzare i suoi strumenti e le sue risorse. Altrimenti, sarà sfidata dagli estremisti".

Al mattino, un aereo è decollato dall'aeroporto di Leipzig/Halle per l'Afghanistan. Fonti ufficiali hanno confermato alla dpa che si trattava del primo volo di deportazione in Afghanistan dopo la presa del potere dei talebani. A bordo del Boeing 787 c'erano 28 criminali afghani che erano stati trasferiti a Lipsia da diversi stati federali, insieme alla polizia federale per l'escort. L'evento è stato principalmente organizzato dal Ministero federale dell'Interno.

La Commissione ha espresso preoccupazione per la mancanza di informazioni fornite dall'aeroporto riguardo al traffico del volo di deportazione. Tuttavia, la Commissione ha continuato a premere per la deportazione dei criminali condannati, sottolineando l'importanza di far rispettare la legge e proteggere la popolazione.

Leggi anche: