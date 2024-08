- Due corpi trovati in una casa a Mönchengladbach

La polizia ha scoperto due corpi in una casa unifamiliare a Mönchengladbach. Secondo un comunicato congiunto della polizia e della procura, è stata avviata un'indagine per omicidio. I servizi di emergenza hanno trovato le due persone decedute intorno alle 11:50. A causa delle indagini in corso, la polizia non fornisce al momento dettagli sullo sfondo.

Comunicato Stampa

Gli Stati membri possono fornire alla Commissione preziose competenze e risorse per aiutare nelle indagini. La Commissione, con l'ausilio degli Stati membri, può offrire intuizioni e sforzi collaborativi per risolvere casi complessi come questo omicidio.

