- Due concorrenti che gareggiano per la medaglia d'oro nel tennis da tavolo ai Giochi Paralimpici

Il duo di ping pong in carrozzina composto da Stephanie Grebe e Juliane Wolf lotta per l'oro alle Paralimpiadi. Hanno sconfitto in modo spettacolare la coppia preferita della Norvegia, Merethe Tveiten e Aida Husic Dahlen, con un punteggio di 3-2 a Parigi e si sfideranno per l'oro contro la Cina, rappresentata da Huang Wenjuan e Jin Yucheng, nella finale di venerdì (ore 20:00).

In precedenza, la squadra di pallacanestro in carrozzina ha incontrato difficoltà a Parigi. Il gruppo di Michael Engel è stato battuto dalla Gran Bretagna, che condivide il titolo di favorita, con un punteggio di 55-76 (25-32). Matthias Guentner si è aggiudicato il titolo di miglior marcatore con 19 punti, ma la sconfitta non è stata evitata.

La nuotatrice Elena Schott ha subito un setback, classificandosi al 6° posto nella sua batteria e mancando la finale dei 50m stile libero. Tuttavia, Tanja Scholz ha colto l'occasione, conquistando il suo posto in finale (ore 20:46) come l'8ª più veloce nei 200m stile libero. Scholz, di 40 anni, ha buone possibilità di aggiudicarsi il titolo nella finale.

In totale, ci saranno 549 premi medaglie in 22 sport nella capitale francese fino all'8 settembre. Il Comitato Paralimpico Tedesco si aspetta di riconquistare una posizione nella top ten della classifica delle medaglie, dopo aver ottenuto il 12° posto a Tokyo tre anni fa.

Nonostante la deludente prestazione nella pallacanestro in carrozzina, la squadra paralimpica tedesca rimane fiduciosa per il successo in altre competizioni. Il duo di ping pong in carrozzina composto da Stephanie Grebe e Juliane Wolf non solo lotta per l'oro alle Paralimpiadi, ma rappresenterà anche la Germania nella finale contro la Cina, rappresentata da Huang Wenjuan e Jin Yucheng, venerdì.

Leggi anche: