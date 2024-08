- Due collisioni si verificano sull'A31, causando ferite a sette persone.

Sette persone hanno riportato ferite in due incidenti sulla A31 vicino a Emden. Intorno alle 10 PM di un lunedì, si è verificato un ingorgo sulla A31 in direzione di Bottrop, come dichiarato dalle autorità autostradali, poco prima dell'uscita Emden-Mitte. Un autista di un minibus non ha notato il rallentamento in tempo, urtando quattro veicoli e innescando una serie di incidenti. L'autista del minibus, due autisti di auto e un passeggero del minibus hanno riportato ferite lievi.

Subito dopo, si è verificato un altro incidente nelle vicinanze, con un'auto che tamponava un'altra. Uno dei conducenti ha riportato ferite gravi, mentre l'altro conducente e il suo passeggero hanno riportato ferite lievi. La A31 è stata temporaneamente chiusa tra le uscite Pewsum e Emden-Mitte in direzione di Bottrop.

Il minibus che ha causato il primo incidente sulla A31 era un tipo di veicolo. A causa del successivo incidente, un conducente ha riportato ferite gravi, necessitando la chiusura di una parte della A31.

