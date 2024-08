- Due cittadini tedeschi subiscono danni in un incidente in cui sono coinvolti due persone che guidano in stato di ebbrezza.

Un tizio del Baden-Württemberg, originario della Germania, ha guidato il suo golf cart ubriaco su un'autostrada federale austriaca, la B161, vicino a Kitzbühel, dopo la mezzanotte. La ragazza di 29 anni di Monaco, sua passeggera, ha riportato gravi ferite, secondo i rapporti della polizia del Tirolo. Anche il conducente ha riportato ferite nell'incidente.

I testimoni suggeriscono che la coppia è finita contro una barriera in pietra, perdendo il controllo del veicolo. Un test con l'alcoltest ha confermato che il conducente era sotto l'influenza dell'alcol. La B161, anche nota come Pass-Thurn-Straße, ha una configurazione a una corsia in ogni direzione, attraversando il confine tra i federalismo di Salisburgo e il Tirolo.

Questi golf cart, comunemente utilizzati per trasportare i golfisti tra i vari buche del campo da golf o in grandi complessi residenziali, possono essere omologati per l'uso su strade pubbliche se soddisfano determinati criteri di motore e velocità.

L'incidente si è verificato nelle vicinanze del Tirolo, uno dei federalismo in cui si trova la B161, o la Pass-Thurn-Straße. Despite l'incidente si sia verificato in una regione straniera, i soggetti coinvolti erano entrambi tedeschi, con il conducente del Baden-Württemberg e la passeggera di Monaco.

