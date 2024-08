Due cittadini su tre sono preoccupati per l'ascesa dell'AfD

L'AfD è stabile al secondo posto nei sondaggi nazionali e potrebbe diventare la forza principale nelle prossime elezioni nel Brandeburgo, Sassonia e Turingia. Secondo un sondaggio RTL/ntv, due terzi dei rispondenti trovano questa prospettiva preoccupante. Tuttavia, molti nell'Est vogliono l'AfD nel governo.

Dopo il suo calo nella prima metà dell'anno, l'AfD si è stabilizzata al 17% nel RTL/ntv Trendbarometer, ancora lontana dal 30% dell'Unione, ma sufficiente per il secondo posto nei sondaggi nazionali. Molte persone nel paese non apprezzano questa tendenza. In un altro sondaggio commissionato da RTL e ntv, il 69% dei rispondenti ha dichiarato di trovare "preoccupante" se l'AfD guadagnasse significativamente nelle prossime elezioni federali e diventasse la forza principale nelle elezioni statali nel Brandeburgo, Sassonia e Turingia.

Il 27%, invece, ha dichiarato di non essere preoccupato. Nella East, la percentuale di coloro che sono preoccupati è del 66% dei rispondenti, mentre nell'Ovest è del 70%. Si osserva una forte polarizzazione: tra coloro che non votano per l'AfD, l'81% nell'Est e il 76% nell'Ovest dichiarano di essere preoccupati.

Per partito, la percentuale più alta di coloro che sono preoccupati sono gli elettori dei Verdi al 98%, seguiti dagli elettori dell'SPD all'89%. Tra gli elettori della CDU e della CSU, il 77% è preoccupato, così come il 71% degli elettori dell'FDP e il 62% degli elettori del BSW.

L'AfD dovrebbe governare nell'Est?

Che l'AfD, data la sua alta percentuale di voti nell'Est, dovrebbe essere coinvolta anche nei governi statali locali, è considerato corretto dal 33% delle persone. Il 61%, however, respinge un coinvolgimento dell'AfD. Nell'Est, il sostegno a una partecipazione dell'AfD nel governo è significativamente più alto, al 41%, rispetto al 32% nell'Ovest.

Non sorprende che il 92% degli elettori dell'AfD trovi corretto l'ingresso dell'AfD nei governi dell'Est. Questo è seguito dal campo del BSW con il 49% e dal gruppo degli elettori dell'FDP con il 40%. Tra gli elettori dell'Unione, il 27% considera corretto una partecipazione dell'AfD. I valori più bassi si trovano tra gli elettori dell'SPD e dei Verdi, rispettivamente al 15% e al 13%.

La popolarità del semaforo soffre per i conflitti e il caos

Forsa ha anche chiesto i motivi dell'impopolarità del governo federale composto da SPD, Verdi e FDP. Ai rispondenti non sono state date risposte predefinite, ma potevano menzionare più cause, che sono state quindi raggruppate. Il 40% ha nominato "conflitto e caos" come causa dell'immagine negativa, seguito da "governo non capisce ciò che vogliono le persone" con il 25%.

Il 14% ha nominato la politica migratoria e il numero di stranieri nel paese come motivo dell'immagine negativa del semaforo. Nell'Est, questo motivo è stato nominato dal 19% dei rispondenti. Tra gli elettori dell'AfD, "migrazione, troppi stranieri" è il motivo più citato per la loro insoddisfazione per la coalizione del semaforo, con il 40%.

Il 12% ha nominato la "FDP (politica finanziaria di Lindner)" come causa. Altri motivi erano "troppo alto onere finanziario per le famiglie" al 11%, "troppa burocrazia" al 10%, "troppo denaro per l'Ucraina" al 6% e "debolezza di leadership di Scholz" al 6%. La politica energetica del semaforo segue con il 5%.

Solo il 2% attribuisce la "copertura negativa" alla causa, e l'1% blame gli effetti a lungo termine degli anni di Merkel. Nonostante i membri della coalizione del semaforo si lamentino spesso dell'immagine pubblica di un governo diviso, piace anche biasimare i media e i compiti incompiuti sotto la cancelliera Angela Merkel per la loro immagine negativa. Tuttavia, i votanti non sembrano vederla così.

Questi dati sulle opinioni sull'AfD sono stati raccolti dall'istituto di ricerche di mercato e opinioni Forsa per conto di RTL Germania tra l'8 e il 12 agosto. Dimensione del campione: 1002 rispondenti. Margine di errore statistico: più/meno 3 punti percentuali. I dati sui motivi dell'immagine negativa del governo federale sono stati raccolti da Forsa l'8 e il 9 agosto. Dimensione del campione: 1001 rispondenti. Margine di errore statistico: più/meno 3 punti percentuali.

