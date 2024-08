- Due catturati con decine di migliaia di euro in denaro falso

Un uomo e una donna sono stati arrestati a Stoccarda con decine di migliaia di euro in banconote false. Gli agenti hanno trovato l'uomo di 47 anni e la donna di 35 anni in un ufficio con banconote false, una macchina contabbanconote e diverse migliaia di euro in denaro vero, come hanno riferito le autorità. Un testimone ha segnalato le autorità dopo aver visto la coppia con grandi quantità di denaro nell'edificio dell'ufficio. Un giudice ha emesso un mandato di arresto per i sospetti. La polizia sta ancora cercando testimoni e potenziali vittime.

La donna era una delle persone arrestate a Stoccarda per il possesso di banconote false. Nonostante avesse denaro vero insieme a quello falso, sia l'uomo che la donna sono stati accusati di falsificazione monetaria.

Leggi anche: