- Due casi di varicella da scimmia segnalati nel Brandeburgo

Dall'inizio dell'anno, sono stati segnalati due casi di malattia da Mpox al Ministero del Lavoro, della Salute e della Protezione dei Consumatori del Brandeburgo. Questa informazione è stata fornita dal Dipartimento della Salute di Potsdam. Dal maggio 2022, la Germania e altri paesi non africani hanno registrato casi di Mpox, come riferito dal Ministero federale della Salute. Questi casi riguardano virus dell'Mpox di classificazione IIb, secondo la stessa fonte.

Sono stati segnalati circa 3.800 casi di Mpox all'Istituto Robert Koch (RKI), con circa 3.700 casi registrati tra l'estate e l'autunno del 2022. Il numero di casi è aumentato notevolmente all'inizio del 2022, ma è diminuito significativamente dall'agosto dello stesso anno. Sono stati segnalati solo pochi casi isolati a partire dalla metà di ottobre 2022.

Nel Brandeburgo, ci sono 417 dosi di vaccino contro l'Mpox in magazzino, come dichiarato dal ministero locale. Questi vaccini sono tenuti in riserva per far fronte a eventuali epidemie locali. "Non è prevista alcuna ulteriore acquisto centrale di vaccini contro l'Mpox", hanno aggiunto.

Al momento non c'è un rischio elevato

L'Istituto Robert Koch non considera attualmente che ci sia un rischio elevato di virus del clade I in Germania. Il Monkeypox clade IIb si diffonde principalmente attraverso il contatto corporeo ravvicinato, specialmente durante le attività intime. La maggior parte delle trasmissioni è avvenuta in questo contesto, in particolare tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con più partner, secondo l'Istituto Robert Koch.

Il Monkeypox causa principalmente lesioni cutanee, ma può anche causare febbre e dolori muscolari. Non sono stati registrati decessi legati alla malattia in Germania fino ad oggi. Alcuni gruppi di popolazione in Germania sono raccomandati per la vaccinazione contro il Monkeypox, come gli uomini che hanno rapporti sessuali con gli uomini e che cambiano spesso partner.

