Due caserme sono chiuse per possibile sabotaggio.

A Colonia, il lockdown di una grande base aerea ha suscitato scalpore. Si dice che i soldati siano stati istruiti a non bere acqua potabile a causa di sospetti di sabotaggio. Mentre le indagini sono in corso, un'altra base è stata completamente isolata.

Dopo il sito della Bundeswehr a Colonia-Wahn, anche il punto di supporto NATO di Geilenkirchen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, è stato circondato a causa di sospetti di possibile sabotaggio. Un portavoce del Comando Territoriale ha confermato questo al "Süddeutsche Zeitung" (SZ). Secondo quanto riferito, anche lì la base è stata chiusa. In entrambi i casi, si sta esaminando una possibile contaminazione dell'acqua potabile e si dice che la base abbia una propria stazione di pompaggio dell'acqua. Secondo le informazioni del SZ, aerei AWACS di ricognizione sono stanziati nella base aerea NATO di Geilenkirchen. Anche lì si sarebbe vista una persona sospetta.

Secondo informazioni non confermate, i sospetti di sabotaggio si sono rafforzati in relazione al lockdown della base di Colonia. La ragione sarebbe costituita da dichiarazioni fatte da una persona che è stata fermata. Il portavoce del Comando Territoriale non ha potuto initially confermare queste informazioni interne della Bundeswehr passate al SZ. Nel complesso, un gran numero di autorità di sicurezza è ora coinvolto, si è detto.

Gli investigatori della base aerea di Colonia-Wahn stanno attualmente esaminando le anomalie in una centrale idrica e il sospetto di un reato contro la Bundeswehr. A tale scopo, la base è stata circondata. È stato anche segnalato un buco nella recinzione. Inizialmente, il sospetto non confermato era che l'approvvigionamento idrico potesse essere stato sabotato. Sono stati prelevati anche campioni d'acqua per l'esame.

"Valori anomali" trovati nell'acqua potabile

La dpa ha riferito in seguito, citando fonti di sicurezza, che erano stati trovati "valori anomali" nell'acqua potabile. Ci sarebbero anche segni di avvelenamento in cinque o sei pompieri sul posto.

La base non poteva più essere entrata o uscita al mattino. La polizia l'aveva circondata ampiamente. Vi sono stanziati diversi reparti. Lì si trova anche il servizio di prontezza di volo dell'aeronautica, responsabile dei viaggi dei membri del governo e dei funzionari governativi di alto livello.

Lo "Spiegel" ha riferito che in messaggi interni, i soldati e il personale civile sono stati urgentemente consigliati di non bere acqua potabile. Sono stati segnalati diversi casi di problemi allo stomaco alla polizia dell'aeroporto della Bundeswehr, ma non è chiaro se ci sia un possibile collegamento con l'acqua sul posto.

Un portavoce del Comando Territoriale della Bundeswehr ha dichiarato a ntv.de di augurarsi una pronta e completa guarigione per tutti i membri della Bundeswehr che potrebbero essere stati colpiti dall'incidente. A causa delle indagini in corso, non vengono fornite ulteriori informazioni.

Avvertimento contro le attività russe

Il presidente del Comitato di Controllo Parlamentare del Bundestag, Konstantin von Notz, ha messo in guardia contro la guerra ibrida della Russia. "Se i sospetti si confermassero, i reali pericoli della guerra ibrida che Putin sta conducendo contro le democrazie occidentali per la nostra società tornerebbero nuovamente evidenti", ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca.

Il politico dei Verdi ha sottolineato: "Ci sono quasi quotidianamente attacchi informatici, campagne di disinformazione diffuse che promuovono partiti e individui anti-democratici in Germania, Europa e Stati Uniti, con l'obiettivo di dividere la nostra società, ma ci sono anche spionaggio e sabotaggio".

Leggi anche: