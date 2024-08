- Due caserme militari tedesche rinchiuse per sospetto di sabotaggio

Investigatori stanno indagando su attività sospette in una centrale idrica sulla base aerea di Colonia-Wahn, sospettando un crimine contro la Bundeswehr. Un portavoce del Ministero della Difesa ha confermato mercoledì che i barracks erano stati chiusi per indagini a causa del sospetto di un'intrusione illecita tentata o riuscita. Ha anche dichiarato che c'era il sospetto di sabotaggio.

Oltre alla sede di Colonia-Wahn, anche il punto di supporto NATO di Geilenkirchen, nel Nord Reno-Westfalia, sarebbe stato sigillato a causa del sospetto di sabotaggio, secondo le informazioni della "Süddeutsche Zeitung" confermate da un portavoce del Comando Territoriale della Bundeswehr a Berlino. Lì, viene esaminata anche la possibile contaminazione dell'acqua potabile e si dice che la caserma abbia una propria stazione di pompaggio dell'acqua. Sono anche stazionati aerei da ricognizione AWACS.

Oltre alla polizia e alla polizia militare, sono coinvolti nelle indagini anche il Servizio di Sicurezza Militare (MAD) e la Protezione Statale. Il ministero ha fatto riferimento alle autorità investigative per ulteriori dettagli.

Sono in corso esami sui campioni d'acqua. Dopo segnalazioni di disturbi, è stato scoperto un buco nella recinzione e notato un individuo sospetto. Questo sospetto initially non confermato era che la fornitura d'acqua potesse essere stata sabotata. Sono stati prelevati anche campioni d'acqua. Non è ancora confermato se i soldati abbiano lamentato nausea.

"C'è stato un incidente nella caserma dietro di noi la scorsa notte, che ha portato alla chiusura della caserma da allora", ha dichiarato il tenente colonnello Ulrich Fonrobert, a nome della Bundeswehr nel Nord Reno-Westfalia. "La Bundeswehr prende questo incidente molto sul serio".

Il Comando Territoriale della Bundeswehr (TFK) afferma: "Auguriamo una pronta e completa guarigione a tutti i membri della Bundeswehr che potrebbero essere stati colpiti dall'incidente". A causa delle indagini in corso, non possono essere forniti ulteriori dettagli al momento.

La caserma non poteva essere entrata o uscita per diverse ore, ma si prevedeva che sarebbe stata riaperta il mercoledì, secondo le dichiarazioni della Bundeswehr. Vi sono stazionate diverse unità, tra cui l'unità di prontezza aerea dell'Aeronautica, responsabile dei viaggi dei membri del governo e degli alti funzionari.

Il possibile contesto dell'incidente era inizialmente sconosciuto al pubblico. Il Ministero della Difesa non ha fornito dettagli su un collegamento politico. Dal attacco russo all'Ucraina, la situazione di sicurezza generale è stata rivalutata. Gli esperti di sicurezza hanno ripetutamente avvertito che l'infrastruttura militare potrebbe anche essere un obiettivo di tentativi di spionaggio o sabotaggio.

L'indagine sull'incidente alla centrale idrica rivela sospetti di sabotaggio dell'approvvigionamento idrico. A causa di questo sospetto attacco, le autorità esaminano meticolosamente i campioni d'acqua raccolti.

Leggi anche: