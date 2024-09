- Due cani infliggono gravi danni a un terzo cane.

In Rotenburg, un cane domestico amato ha subito gravi ferite da due cani randagi. L'incidente è avvenuto un pomeriggio di domenica, secondo la dichiarazione della polizia. Il cane stava facendo una passeggiata con una bambina di 11 anni quando è stato attaccato da un Pitbull e un meticcio. Per fortuna, la bambina è uscita illesa. Le autorità hanno avviato un'indagine penale in risposta.

La famiglia della bambina era sconvolta per l'incidente e ha cercato l'aiuto dell'organizzazione locale per il benessere degli animali, che li ha consigliati di considerare altre opzioni per il recupero del cane. Nonostante gli sforzi dei veterinari, purtroppo il cane domestico è morto a causa delle sue ferite pochi giorni dopo.

