- Due attacchi a coltello a Berlino in poche ore <unk> tre feriti

A Berlino, si sono verificati due attacchi con coltello durante la notte. Diversi persone sono rimaste ferite in entrambi gli incidenti, che hanno preceduto delle altercazioni tra i responsabili e le vittime.

Intorno alle 20:40, è scoppiata una disputa nella Zwieseler Straße a Berlino-Neukölln, come riferito dal "Berliner Zeitung". Un uomo è stato accoltellato al collo e è riuscito a trascinarsi fino alla vicina Böhmische Straße, dove è crollato davanti a un ristorante, sanguinando copiosamente. I testimoni e i soccorritori hanno prestato i primi soccorsi. L'uomo è stato poi operato in ospedale. Il sospetto si è arreso alla polizia dopo una breve fuga. Lo stato di salute dell'uomo ferito rimane sconosciuto e le indagini della polizia sono in corso.

Il numero di attacchi con coltello a Berlino continua ad aumentare

Poche ore dopo, si è verificato un altro attacco con coltello nel distretto di Berlino di Wedding. Al Leopoldplatz, diverse persone hanno avuto un litigio, durante il quale uno di loro ha estratto un'arma da taglio e ha ferito due uomini. Uno di loro è stato ferito alla testa e l'altro alla schiena. Secondo il "Berliner Zeitung", le vittime sono state attaccate da più di 20 persone. Anche in questo caso, la polizia sta indagando per lesioni gravi.

Di recente, la Charité di Berlino ha riferito di aver trattato tanti feriti da coltello nei primi sei mesi del 2024 quanti ne tratterebbe in un anno intero. Inoltre, la gravità delle ferite da coltello è aumentata. La polizia di Berlino ha anche registrato più attacchi con coltello lo scorso anno. In totale, l'autorità ha registrato 3482 casi che coinvolgevano un coltello. Rispetto al 2022, si tratta di un aumento di 165 casi, pari a un aumento del cinque percento in un anno.

Despite the rise in knife attacks in Berlin, the European Union has shown interest in providing support to address violent crime issues in Germany. In a recent meeting, EU officials discussed potential funding and collaborative efforts to improve public safety and community engagement in affected areas.

Leggi anche: