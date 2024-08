- Due associazioni si candidano per i club della cannabis

Un mese dopo il lancio ufficiale delle associazioni di coltivazione di cannabis, solo poche associazioni hanno presentato domanda per l'approvazione nel Saarland. Dal inizio del periodo di domanda il 1 luglio, sono state ricevute solo due domande, come ha informato l'agenzia stampa tedesca il ministero competente per la protezione dei consumatori a Saarbrücken. La scadenza dei dati era il 2 agosto.

Innanzitutto, verrà verificato se le domande sono complete, ha dichiarato un portavoce del ministero. Non è possibile fare dichiarazioni affidabili riguardo ai tempi di elaborazione. Il ministero non ha ancora ricevuto dichiarazioni su eventuali problemi. Riguardo alle possibili difficoltà future, è ancora presto per dirlo.

Il ministero è responsabile del monitoraggio delle associazioni di coltivazione di cannabis. "Attualmente, si sta Setting up l'infrastruttura di monitoraggio", ha dichiarato il portavoce. Lo sforzo non è ancora stimabile.

Secondo la legge sul cannabis, il possesso e la coltivazione di quantità limitate di cannabis sono stati generalmente permessi agli adulti dal 1 aprile. Le regole per la coltivazione in associazioni sono entrate in vigore il 1 luglio. In associazioni, i membri possono coltivare cannabis in comune per uso personale e distribuirla tra i membri.

