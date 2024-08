- Due associazioni di trasporto sassoni progettano di fondersi

La fusione delle due associazioni di trasporto sassoni Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) e Oberelbe (ZVOE) si sta avvicinando. Gli membri dell'assemblea dell'associazione di ZVON hanno ora approvato una risoluzione corrispondente. Finora, questa associazione è responsabile del trasporto pubblico di passeggeri (ÖPNV) nel distretto di Görlitz e nell'ex distretto di Bautzen, mentre ZVOE con la sua associazione di trasporto VVO è responsabile dell'ex distretto di Kamenz e dei distretti attuali di Meißen e Sassonia Svizzera-Osterzgebirge, compresa la città di Dresda.

In dettaglio, la risoluzione prevede che le associazioni di scopo debbano elaborare una proposta concreta entro aprile 2025 su come l'integrazione di ZVON in ZVOE potrebbe essere implementata entro luglio 2026. Le trattative dovrebbero garantire il diritto dei distretti di Bautzen e Görlitz, nonché della città di Görlitz, di avere voce in capitolo. La fusione dovrebbe consentire sinergie per mantenere e espandere il livello di prestazioni dei servizi di autobus e treni in una più grande associazione. Inoltre, viene fornita una garanzia per il proseguimento dell'operazione della ferrovia a cremagliera Zittau-Kurort Oybin-Kurort Jonsdorf, tra le altre cose.

La fusione sarà supportata con un finanziamento iniziale di quattro milioni di euro, secondo il ministro dei trasporti Martin Dulig (SPD). "La dichiarazione di intenti ora firmata è un traguardo che deve essere seguito da ulteriori passi concreti. Un ÖPNV organizzato congiuntamente da Dresda a Görlitz è un vantaggio per tutti gli utenti di autobus e treni nella Sassonia orientale. Renderà l'uso più semplice e aumenterà l'attrattiva dell'ÖPNV". Il suo obiettivo è sempre stato quello di ridurre il numero di associazioni in Sassonia e trovare soluzioni a misura d'utente.

Dulig vede un buon esempio per ulteriori fusioni

"La fusione prevista delle associazioni di scopo nella Sassonia orientale è economicamente vantaggiosa e nel nostro interesse comune ed è un buon esempio per ulteriori discussioni sulle fusioni anche in altre aree di associazioni di scopo in Sassonia", ha sottolineato il ministro. Attualmente, ci sono cinque di queste associazioni nello Stato libero. Oltre a quelle menzionate nella Sassonia orientale e nella zona di Dresda, ci sono le associazioni di trasporto Vogtland e Mittelsachsen, nonché il Mitteldeutsche Verkehrsverbund nella zona di Lipsia.

"In particolare per il distretto di Bautzen, il percorso ora deciso rappresenta un grande passo verso l'eliminazione della frontiera tra le due associazioni che ha diviso il distretto dal 2008 e rende il trasporto pubblico ancora più attraente per le persone", ha sottolineato il presidente del distretto CDU Udo Witschas, che è anche a capo di ZVON.

Meyer: Con il biglietto Germania, il ruolo delle associazioni di scopo è cambiato

"Con l'introduzione del biglietto Germania, il ruolo delle associazioni di scopo è cambiato. Allo stesso tempo, la frontiera tariffaria esistente nell'Oberlausitz presenta sfide per i viaggiatori e i pendolari del distretto di Görlitz. Questa sarebbe eliminata in una struttura congiunta", ha detto il presidente del distretto di Görlitz Stephan Meyer (CDU). È importante per lui che la rete di percorsi esistente sia mantenuta e le particolarità del distretto di Görlitz, come il traffico transfrontaliero, nonché la ferrovia a cremagliera di Zittau e la ferrovia del bosco di Muskau siano contrattualmente garantite.

Per avviare le trattative senza indugio, l'assemblea dell'associazione di ZVOE deve anche approvare una risoluzione corrispondente. Inoltre, i distretti interessati e le città di Bautzen, Görlitz e Dresda devono

Leggi anche: