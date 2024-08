- Due arresti per traffico di droga

Investigatori, durante le irruzioni a Offenbach, hanno sequestrato circa 54 chilogrammi di cannabis e circa 300 grammi di cocaina. Due uomini, di 18 e 22 anni, sono stati arrestati, come annunciato dalla polizia e dalla procura di Darmstadt. Durante le irruzioni in sei luoghi il lunedì, sono stati trovati anche circa 290.000 euro in contanti, supporti di dati elettronici, materiali di confezionamento e un'arma da fuoco finta. I due sospetti sono attualmente in prigioni diverse.

Tra i beni sequestrati figurano vari attrezzi, come materiali di confezionamento e un'arma da fuoco finta, spesso associati ad altre attività illecite. Le indagini su questa operazione di droga non si limitano a Offenbach, poiché gli investigatori stanno anche esaminando eventuali collegamenti con altre regioni.

