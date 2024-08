Due arrestati per sospetti piani di attentato a Vienna.

Il principale sospetto, un 19enne, è stato arrestato a Ternitz, a sud di Vienna, e una seconda persona nella capitale austriaca.

Franz Ruf, direttore della sicurezza pubblica del ministero degli Interni austriaco, ha dichiarato che le autorità erano a conoscenza di "azioni preparatorie" per un possibile attacco e che c'era un "focus" da parte del 19enne sulla Taylor Swift concerts a Vienna, secondo l'Agenzia austriaca di stampa.

Ruf ha dichiarato che il 19enne aveva prestato giuramento di fedeltà all'Isis.

Si ritiene che il cittadino austriaco si sia radicalizzato su internet. Ruf ha dichiarato che sono state sequestrate e valutate sostanze chimiche. Non ha fornito ulteriori dettagli.

Swift ha concerti previsti allo stadio Ernst Happel di Vienna il giovedì, venerdì e sabato come parte del suo Eras Tour. Le misure di sicurezza per i concerti verranno rafforzate. Ruf ha dichiarato che ci sarà un'attenzione particolare, tra le altre cose, sui controlli all'ingresso e che i fan del concerto dovrebbero pianificare un po' più di tempo.

Il capo della polizia di Vienna, Gerhard Pürstl, ha dichiarato che, sebbene qualsiasi pericolo concreto fosse stato ridotto, il rischio astratto giustificava l'aumento della sicurezza.

