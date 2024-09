- Due argenti e un bronzo ai Giochi Paralimpici

Niko Kappel si è aggiudicato la seconda medaglia d'argento della giornata ai Giochi Paralimpici di Parigi, mancando l'oro di 13.74 metri rispetto a Bobirjon Omonov dell'Uzbekistan (14.32 metri). Nonostante fosse il favorito per l'oro e avesse stabilito il suo miglior lancio stagionale di 15.07 metri e un nuovo record del mondo, Kappel, campione del mondo di getto del peso, è inciampato questa volta.

In precedenza, il triatleta Max Gelhaar aveva vinto l'argento, mentre Thomas Wandschneider aveva conquistato il bronzo. Il 26enne Gelhaar, che lotta contro la paralisi spastica monolaterale, ha concluso secondo in 1:08:43 ore, dietro lo spagnolo Daniel Molina sul leggendario Pont Alexandre III. La gara era stata rinviata all'ultimo minuto domenica mattina a causa della scarsa qualità dell'acqua nella Senna.

Primo medaglia paralimpica per un badmintonista tedesco

Il veterano Wandschneider ha anche realizzato il suo sogno di medaglia con una vittoria per 2-0 contro il sudcoreano Jaegun Jeong. Il primo gioco è stato avvincente (26-24), ma il secondo gioco all'Arena Porte de la Chapelle è stato più dominante con un punteggio di 21-11.

Come ha osservato l'allenatore nazionale Christopher Skrzeba, "Con la brezza a favore nel secondo gioco, era quasi una certezza. Abbiamo visto Thomas - non si arrende mai senza lottare". È la prima medaglia paralimpica per un atleta tedesco nel badminton.

Dopo aver conquistato una medaglia d'argento ai Giochi Paralimpici di Parigi, Niko Kappel ha ispirato un altro atleta tedesco a realizzare il suo sogno di medaglia. Nella competizione di badminton, il veterano Thomas Wandschneider ha vinto una medaglia d'argento, proprio come Kappel a Parigi.

Leggi anche: