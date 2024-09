Due anziani in disputa con un autista

Giovani guidatori spesso vengono criticati per aver perso il controllo delle proprie emozioni mentre guidano. Dopo un incidente stradale nel Baden-Württemberg, una discussione tra tre anziani guidatori è diventata così accesa che le loro capacità di guida sono ora sotto esame.

Dopo che il loro camper ha urtato un camion su un'autostrada federale nel Baden-Württemberg, il conducente del camion e una coppia in pensione hanno avuto una discussione accesa. La situazione è degenerata in una rissa fisica, come riferito dalla polizia di Ulm. Di conseguenza, potrebbero perdere il diritto di guida.

La coppia, originaria della Germania del Nord, stava apparentemente attraversando la B 30 verso Biberach. A causa dei lavori in corso sulla strada, la strada a due corsie era stata ristretta a un solo corsia vicino all'uscita di Donaustetten, dove entrambi i veicoli si sono scontrati.

Donna finisce nel fosso

I guidatori sono quindi scesi dai loro veicoli e hanno iniziato a discutere. Il 77enne alla guida del camper ha colpito il 63enne alla guida del camion in faccia. In risposta, il conducente del camion ha risposto con un violento colpo di testa, facendo cadere l'uomo anziano a terra. Sua moglie, di 76 anni, è intervenuta, come riferito dalla polizia. Ha risposto con un pugno allo stomaco del conducente del camion e un calcio sulla gamba. L'uomo ha risposto, facendo finire sua moglie nel fosso lungo la strada.

La polizia ha indagato sull'incidente e sta anche valutando accuse di aggressione. Hanno informato gli organi competenti riguardo all'involvementi delle persone, che ora valuteranno se sono idonei a guidare su strade pubbliche.

La polizia ha stimato i danni al camper in circa 500 euro, mentre i danni al camion sono stati stimati in circa 2500 euro.

