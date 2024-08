- Due anni dopo l'intervista al VfL, Kompany fa il suo debutto al Wolfsburg

Vincent Kompany, il 38enne belga, esordirà come allenatore in Bundesliga con il FC Bayern Munich domenica, in un ironico scontro contro Wolfsburg. Due anni fa, Kompany era in trattative con Wolfsburg come possibile sostituto di Florian Kohfeldt, secondo un rapporto del "Wolfsburger Allgemeine Zeitung". C'è stato addirittura un incontro tra Kompany e Jörg Schmadtke, direttore sportivo di Wolfsburg, nel 2022.

Invece, Wolfsburg ha scelto Niko Kovac, che è stato poi sostituito da Ralph Hasenhüttl a marzo. Hasenhüttl ha una storia con Kompany, avendo gestito alcuni dei suoi giocatori durante il suo periodo in Inghilterra.

In una conferenza stampa in vista del loro primo incontro di Bundesliga contro Bayern (domenica, 3:30 PM/DAZN), Hasenhüttl ha elogiato le doti di Kompany in campo e la sua leggenda al Manchester City. "Era un calciatore fantastico e gode di uno status leggendario a ManCity", ha detto Hasenhüttl. "Ho avuto alcuni giocatori a Southampton che in seguito hanno giocato sotto di lui a Burnley. Hanno prosperato sotto la sua guida". Uno di questi giocatori è Nathan Tella, ora con il Bayer Leverkusen, campioni di Germania.

Hasenhüttl è entusiasta per la partita di Bayern ("Non vediamo l'ora") e ha un alto rispetto per il lavoro di Kompany a Monaco. "Penso che abbiano già fatto un grande impatto", ha detto Hasenhüttl. "Ha già dimostrato nella pre-stagione dove vuole portare la sua squadra. È piuttosto energico quello che stanno facendo".

