- Due anni di libertà vigilata per furto di occhiali.

Dopo una serie di furti in negozi di ottica e un negozio di gioielleria, un uomo di 54 anni è stato condannato a due anni di libertà vigilata. Il tribunale ha stabilito che l'uomo ha rubato un totale di 658 paia di occhiali, attrezzature da ottico e gioielli durante questi crimini a Berlino e Potsdam. Il tribunale di Berlino-Tiergarten ha condannato l'imputato per furto in cinque casi.

** Inoltre, il tribunale ha ordinato il sequestro di circa 220.000 euro, corrispondenti al valore dei beni rubati. La sentenza ha tenuto conto anche di una precedente condanna per una libertà vigilata, anch'essa per furto.**

Un usuraio lo ha costretto a commettere i furti

Il meccanico auto ha ammesso nella sua confessione di aver commesso i crimini a causa dei debiti. Aveva contratto un prestito da un uomo per il trattamento medico del padre, che richiedeva tassi di interesse elevati.

Quando non è riuscito a pagare la terza rata di sette in tempo, l'usuraio lo ha costretto a commettere i furti. "Ha scelto i luoghi, mi ha portato lì", ha detto l'imputato. Per paura, ha acconsentito ai crimini. "Mi dispiace davvero, avrei dovuto andare alla polizia."

Furto anche in un negozio di gioielleria

L'imputato è sospettato di aver fatto irruzione in quattro negozi di ottica tra novembre 2020 e maggio 2022 e in un negozio di gioielleria. Il valore dei montature degli occhiali rubati a Berlino è stimato in 114.000 euro.

In un negozio di ottica di Potsdam, ha rubato attrezzature di alto valore per circa 60.000 euro. Inoltre, il 54enne è sospettato di aver fatto irruzione in un negozio di gioielleria, dove sono stati rubati gioielli per circa 46.000 euro.

Il 54enne è stato identificato come sospetto dalla procura grazie alle informazioni da altri procedimenti, ai dati di localizzazione e alle tracce di DNA e sangue. È stato in custodia per quasi un anno a causa di un altro caso nella prigione di Colonia.

Durante la sentenza, il tribunale ha considerato la precedente libertà vigilata dell'uomo per furto come un attenuante. Nonostante fosse in un periodo di libertà vigilata, è stato coinvolto in una serie di furti durante questo periodo.

